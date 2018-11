Elba Navarro

@elbanavarro21

Ana Carrasco vivió una auténtica locura las 72 horas después de ganar el campeonato del mundo de SuperSport300. Cientos de entrevistas en medios de comunicación alrededor del mundo. Ahora que está algo más tranquila, ve las cosas desde otro punto de vista y lo comparte con nosotros.



Lleva toda su vida ligada al mundo de las dos ruedas. Creció rodeada de cadenas, escapes y manetas ya que su padre es mecánico de motos. De ahí viene su pasión. Se subió a una moto por primera vez a los tres años. Hoy que tiene 21 y un título del mundo, nada ni nadie le para los pies.



Compagina su carrera deportiva con los estudios de Derecho y admira a todos los grandes pilotos de siempre como Stoner, Valentino Rossi, Márquez, Jonathan Rea…pero fuera del motociclismo, su referente es Rafael Nadal. Dice de él, que es un deportista al que admira principalmente por sus valores.



Esta temporada de SS300 constaba de 8 carreras. 7 de ellas han tenido un ganador diferente, lo que habla de la paridad de la categoría. Ana ha sido la única piloto que ha subido a lo más alto del cajón en dos ocasiones.



La pasada temporada, la del estreno de la categoría, ganó una carrera. Para este año, cambió de equipo y ganó dos de las cuatro primeras carreras con el DS Junior Team a los mandos de la Kawasaki Ninja 400. Después de la cita francesa, la federación hace un cambio en el reglamente que obliga a Ana a correr con unas 30 Libras de lastre. Este cambio a mitad de temporada descolocaría por completo al equipo y a la propia piloto, que pasó de encontrarse muy cómoda en la moto, a sufrir el resto de la temporada.



El título se lo ha dedicado a la memoria de Luis Salom, algo que la madre del piloto, María, le ha agradecido con un ¨te quiero mucho¨ .



Para terminar, he agradecido a Ana el mensaje que está dando a la sociedad con el ¨Ride like a girl¨ de su camiseta. Porque tengo una hija de 4 años a la que le he dicho que la próxima vez que alguien le diga de forma despectiva que corre como una niña, conteste que sí. Que corre como una niña y que las niñas corren y ganan mundiales. Gracias Ana.

¿Qué es De 0 a 100?

Nuestra experta en motores Elba Navarro nos trae todas las semanas lo más destacado del deporte motor, sus reacciones y exclusivas en un espacio único en nuestra web.