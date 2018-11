Elba Navarro

@elbanavarro21



No lo son porque los equipos no han tenido tiempo de desarrollar todo el potencial de sus nuevos motores y, tampoco, porque algunos prefieren guardar sus cartas y no dar demasiadas pistas a los rivales.



La gran sensación en la primera jornada era ver al recién llegado a la categoría Álvaro Bautista a los mandos de la Ducati y sobre todo comprobar si sería o no capaz de plantar cara al cuatro veces campeón del mundo: Jonathan Rea.



El primer día del español fue casi perfecto, se colocó en segunda posición a solo 0.322 segundos del norirlandés. Las sensaciones fueron buenas para Bautista y los números le dieron la razón ya que él, y Jonathan, fueron los únicos en bajar del 1:40. Tras ellos: Chaz Davies, Alex Lowes, Leon Haslam, Marco Melandri, Michael van der Mark y Sandro Cortese.



La segunda jornada, con mejores condiciones de pista, dieron a los pilotos opciones de mejorar tiempos y en los resultados combinados Jonathan Rea continuó siendo el más rápido seguido de la Yamaha de Lowes. Su recién reestrenado compañero de quipo Leon Haslam (ya compartieron box en el pasado en el equipo Pata Honda) fue tercero y Álvaro Bautista cuarto a pesar de sufrir dos caídas.



Más allá de los tiempos que como comentaba al inicio son orientativos, pero no definitivos, la temporada 2019 será la más emocionante de los últimos años por varios motivos. La llegada de Álvaro Bautista y el regreso de Leon Haslam. El español, quien fue campeón del mundo de 125cc en el 2006, cuenta con el talento y las herramientas necesarias (nueva montura V4 R a priori más competitiva) para dar el título a Ducati, claro está, si Kawasaki no lo impide. La marca japonesa, tras la baja de Tom Sykes, cuenta con un Leon Haslam que vuelve al mundial tras proclamarse campeón del campeonato británico de velocidad.

@realleonhaslam at Jerez Winter test day one pic.twitter.com/rnVRo9J3h1 — KRT WorldSBK (@KRT_WorldSBK) November 26, 2018



También contaremos con cinco equipos de fábrica: Kawasaki, Yamaha, Ducati y además Honda y BMW. Este último, BMW, estrenando moto: S 1000 RR. Además, contará con el campeón del mundo de SBK en 2013: Tom Sykes y con Markus Reiterberger (campeón de Superstock 1000 este 2018).



Esta dupla dará mucho que hablar al igual que la formada por Marco Melandri y Sandro Cortese en Yamaha. Marco, el piloto más veterano de la parrilla hace su tercer intento con la marca japonesa y Cortese llega a la categoría tras ganar el título mundial en la categoría WorldSSP.



