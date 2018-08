Bravo y adiós, Fernando

Elba Navarro

Un vídeo para despedirse

Fernando Alonso escogió las redes sociales para anunciar su retirada del circo con un emotivo vídeo. En el cual se dirigió a la máxima categoría del motor con estas palabras:

Querida F1.... A post shared by Fernando Alonso (@fernandoalo_oficial) on Aug 14, 2018 at 8:07am PDT

“Tú no me esperabas y yo no estaba seguro de querer conocerte. Tú me diste mucho, pero yo te lo di todo. Cuando apenas sabía andar, ya corría hacia tu ruido, hacia tus circuitos, sin saber nada de ti. Juntos hemos pasado muy buenos momentos, algunos inolvidables, otros, realmente malos. Me has visto crecer, emocionarme, hemos jugado juntos, contra rivales increíbles. Te he visto cambiar, a veces para bien y, otras, en mi opinión, para mal. Cada vez que cierro la visera del caso siento tu abrazo, tu energía, no hay nada parecido. Pero hoy tengo otros retos más grandes de los que me puedes ofrecer. Y este año, pilotando a mi mejor nivel, es como quiero recordarte. Sólo puedo estarte agradecido, a ti y a las personas que sois tú, por haberme enseñado tantas culturas, costumbres, idiomas, personas maravillosas...por haber sido mi vida. Sé que me quieres. Y tú también sabes que te quiero”.

Se quieren, pero hay amores que matan. La F1 no ha sabido cuidarle, y lo ha perdido.

Es triste, y me llena de impotencia, ser testigo de la despedida de uno de los mejores pilotos del mundo de todos los tiempos. Desde mi punto de vista, un adiós que se podía haber evitado si hubieran cuidado a Fernando Alonso.

El mejor ejemplo lo tenemos en MotoGP. Cuando la sombra de la retirada se cernía sobre Valentino Rossi, tras dos amargas temporadas en Ducati, toda la maquinaria comenzó a trabajar para que “Il dottore” volviera al box de Yamaha.

El problema con la F1 es que “el circo” se cree mas grande que los domadores, trapecistas y leones, olvidando que, sin ellos, solo es una enorme “carpa” vacía de emoción, sentimiento y alma.

Fernando, ojalá te veamos pronto: Impecable como en 2005 y 2006, algo Nervioso ante un nuevo reto, Disciplinado como siempre, Y cerquita de nosotros, aquí, en EEUU. 😉

We are waiting for you, champion. Bravo!

