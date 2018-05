Admiración a flor de piel

Elba Navarro

@elbanavarro21

“Algunos amigos me tacharon de loco y a otros les encantó” …

Manolín es de la isla de Gran Canaria (Islas Canarias, España) y se dedica a la decoración, restauración, lacado y carpintería. confiesa que solo tiene dos pasiones: su familia y las motos. Y no precisamente por separado. Fue un tío suyo, al que consideraba un segundo padre, quien, desde muy pequeño, le inculcó la pasión por las dos ruedas. Desgraciadamente falleció en el año 2013 y desde entonces vive, junto a su moto y casco, tatuado en el brazo de su sobrino.

Pero el tío de Manolín no está solo. Es tal la admiración a los hermanos Márquez de nuestro protagonista de hoy, que lleva toda la espalda tatuada con Marc, Alex, sus motos y sus firmas. Así nos lo explica: “La decisión la tomé porque es tal la admiración que siento hacia ellos, que en cada Gran Premio que asistía, me preguntaba cuál era la manera de tenerlos más cerca de mí y vivir sus éxitos más profundamente… como si fuese parte de sus equipos. Tatuármelos fue lo que se me ocurrió”.

Contó con el apoyo de su familia, sobre todo el de su esposa, cómplice incondicional. De los amigos nos cuenta que algunos pensaron que estaba loco y a otros les encantó, él se queda con los últimos y hace oídos sordos a los primeros.

Por sus ídolos estaría dispuesto a hacer cualquier cosa, siempre que no perjudicase a sus seres queridos y sobre la idea de un próximo tatuaje nos dice que de momento ya tiene todo lo que necesitaba: su querido tío y “dos personas que, al pensar en ellas, me hacen ver las cosas y los días duros de otra manera”.

Manolín lleva asistiendo al GP de Jerez consecutivamente desde hace 14 años. En cada visita se hace con una “reliquia” de sus ídolos que va directamente a parar a su box particular compuesto por su colección de motos y dos claros protagonistas: Alex y Marc.

GRAN PREMIO DE LAS AMÉRICAS: TERRITORIO MÁRQUEZ

ANDREA DOVIZIOSO, DANI PEDROSA Y ANDREA IANNONE; HÉROES DE MOTOGP

GRAN PREMIO DE ESPAÑA: EN MEMORIA DE ÁNGEL NIETO

PABLO NIETO: SAGA DE CAMPEONES

¿Qué es De 0 a 100?

Nuestra experta en motores Elba Navarro nos trae todas las semanas lo más destacado del deporte motor, sus reacciones y exclusivas en un espacio único en nuestra web.