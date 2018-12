EFE

Atlético Paranaense y Junior se medirán en el partido de vuelta de la final de la Copa Sudamericana en el que ambos necesitan de una victoria por cualquier marcador para alcanzar un título inédito tanto para el conjunto brasileño como para el colombiano.



Tras el empate 1-1 que el conjunto de Curitiba consiguió en su visita a Barranquilla la semana pasada en el encuentro de ida, la definición de la final quedó abierta, aunque el Paranaense tendrá la ventaja de jugar en casa llena, ya que, fuera de las entradas reservadas a los hinchas del Junior que queden disponibles, los 43.000 lugares del estadio Arena da Baixada se agotaron.

⏰¡Un reloj! Víctor Cantillo es el jugador de @JuniorClubSA que más pases completó en la #CONMEBOLSudamericana, con 3⃣6⃣2⃣ de los 4⃣0⃣0⃣intentados y un 9⃣0⃣,5⃣ por ciento de precisión.



🏆Este miércoles, los colombianos buscan su primer título internacional ante @atleticopr. pic.twitter.com/erqQvi1hJb — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) December 11, 2018

El cuadro brasileño, además, quiere coronar la mejor campaña en la Sudamericana este año, en la que venció 8 de sus 11 partidos y solo perdió 2 y en la que cuenta con un saldo de 21 goles a favor y apenas 6 en contra.



Además del título inédito, el equipo del entrenador Tiago Nunes también tiene la posibilidad de llevarse el título de goleador de la Sudamericana, ya que dos de sus jugadores, Nikao y Pablo, tienen 4 anotaciones y escoltan al colombiano del Deportivo Cali Nicolás Benedetti, que lidera con 5.



Para conquistar el primer título internacional en su historia, el conjunto de Curitiba también cuenta a su favor con su poderío en el Arena da Baixada, un estadio de piso sintético que incomoda a los visitantes y en el que solamente sufrió una derrota en los 18 partidos que disputó desde que está bajo el comando de Nunes (15 victorias y 2 empates).

🏟🇧🇷 @atleticopr jugó 4⃣ partidos ante equipos colombianos como local por torneos @CONMEBOL: ganó 2⃣, empató 1⃣ y perdió 1⃣.



🏆 Este miércoles, recibe a @JuniorClubSA por la final de vuelta de la #CONMEBOLSudamericana tras el 1-1 de la ida. pic.twitter.com/1ZKDEgN8O2 — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) December 11, 2018

Y en los últimos 18 partidos en casa anotó 41 goles, con un promedio de 2,5 por compromiso, y encajó nada más 9, medio por partido.



"Somos conscientes de nuestra fuerza en casa, pero tenemos que mantener la serenidad porque necesitaremos tranquilidad en la cancha. Será un partido que se resolverá en los detalles y tenemos que saber jugarlo", afirmó el atacante Nikao.



La única gran duda del Paranaense es el estado físico de Pablo, goleador del equipo y que tuvo que retirarse del partido en Barranquilla, tras anotar el gol del empate, por dolores en un tobillo.



Pablo se entrenó el lunes por separado de sus compañeros y aún no se sabe si estará en condiciones para la gran final, por lo que Nunes, que confía en poder alinearlo, ha entrenado con Bergson y Rony como alternativas.



Para el Junior, que desembarcó el domingo en Curitiba, el título de la Sudamericana también es inédito y la guinda en una temporada en que también puede terminar como campeón colombiano.



Los de Barranquilla llegaron animados a Brasil tras la goleada por 4-1 que le propinaron al Medellín en el primer partido por la final de la Liga en su país, lo que prácticamente los dejó con una mano en el título.



El técnico del conjunto colombiano, el uruguayo Julio Comesaña, asegura estar preparado para cualquier situación, incluso para una prórroga (si el partido termina empatado) y para la definición por penaltis (si la igualdad persiste).



"Ganamos cuando tuvimos que decidir en los penaltis contra el Defensa y Justicia en su casa e igualmente contra el Lanús en la nuestra. Si tenemos que ir a los penaltis, estamos preparados", dijo.



Igualmente garantiza que el piso sintético no incomoda al Junior y que, por el contrario, puede favorecer su estilo de juego.



La disputa de dos finales simultáneamente no parece agotar ni preocupar a los colombianos. "Estamos bien. No pensamos en cansancio. Nuestra cabeza está concentrada en la conquista del título", aseguró el centrocampista Jarlan Barrera.



Junior tendrá dos novedades en Curitiba, ya que el lateral izquierdo Gabriel Fuentes y el goleador Teo Gutiérrez, capitán, goleador y una de sus principales estrellas del equipo, están en condiciones de juego tras haber cumplido una fecha de suspensión en el partido de ida.



"Teo está bien y va a jugar", dejó claro Comesaña este martes al ser interrogado sobre la ausencia del delantero en el primer entrenamiento. "No entrenó porque queríamos cuidarlo", aclaró.