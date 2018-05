Manuel Neuer asegura que aún no sabe si irá a Rusia

GOAL

Manuel Neuer se mostró muy cauto acerca de sus opciones de jugar el Mundial con Alemania. El cancerbero alemán, ausente desde el 16 de septiembre de 2017 por lesión en el quinto metatarsiano del pie izquierdo, afirmó que "no puede decir nada" durante la presentación de la nueva equipación del Bayern.

"No puedo decir nada en este momento. Me siento bien con las cosas que estoy haciendo en el entrenamiento, pero no hay un pronóstico. Tengo que tomar la decisión correcta para mí, para el equipo y para Alemania. No ayuda cuando aceleras esta decisión. Quiero mejorar día a día y trato de recuperar mi estado físico lo más rápido posible. Los pasos que ya hice fueron buenos y positivos. Trato de continuar de esa manera. veremos si eso es suficiente".

El cancerbero no ha disputado ningún encuentro con el equipo bávaro desde septiembre y Heynckes anunciaba que no jugará en lo que queda de temporada -Stuttgart en Bundesliga y Eintracht Franfurt en la DFB-Pokal, pese a que se había previsto que serían las fechas de su vuelta.