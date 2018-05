Los favoritos de Axel Witsel para Rusia

EFE



"Alemania, Brasil y España son favoritos. Nosotros queremos hacerlo mejor que en los cuartos de final de 2014 (Mundial de Brasil) y 2016 (Eurocopa de Francia) y sabemos que habrá que superar a los favoritos para llegar hasta el final", declaró en rueda de prensa el centrocampista del Tianjin Quanjian chino.



La selección de Bélgica, que desde hace dos años dirige el español Roberto Martínez, cayó eliminada en Brasil en cuartos de final contra la Argentina de Lionel Messi y en Francia en la misma ronda contra la Gales de Gareth Bale.



Witsel, que hoy se entrenó en solitario, indicó que su papel en la selección belga consiste en aportar "equilibrio" en un equipo con "muchos jugadores ofensivos".



"Estoy aquí para darle el relevo al ataque, mientras que Kevin de Bruyne está más bien para crear ofensivamente. También puedo hacerlo, pero no me frustra estar a la sombra, estoy acostumbrado desde hace varios años", declaró el exjugador del Zenit de San Petersburgo, de 29 años.



El centrocampista, que disputó durante cuatro temporadas y media la liga rusa, dijo estar seguro de que "todo va a salir bien" en el Mundial en cuanto a la organización.



"Se han tomado todas las medidas para ello y son conscientes de que no pueden fallar", agregó.