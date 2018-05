Los buenos deseos de Luis Suárez para Salah

EFE



"Son las cosas que tiene el fútbol, es bastante complicado, bastante difícil presumir desde antes de jugar una final qué te puede pasar pensando en el Mundial y la verdad tuvo mala suerte. Le deseo todo lo mejor, que se pueda recuperar y más que nada para un Mundial que todo jugador sueña jugar", expresó el futbolista en declaraciones a Telenoche.



La estrella egipcia, que disputó la final de la Liga de Campeones con su equipo frente al Real Madrid, cayó en mala posición a los 25 minutos del encuentro tras una pugna con Sergio Ramos y se dañó el hombro izquierdo.



Respecto a la posible baja de Salah para el Mundial, Suárez dijo que ello no significa "un plus" para Uruguay, que deberá enfrentar a Egipto en la primera jornada del Grupo A, integrado también por Rusia y Arabia.



"Yo cuando estoy jugando miro las otras selecciones y quiero que estén los mejores", afirmó el delantero charrúa.



El futbolista del Barcelona vivió una situación similar a la de Salah en la previa al Mundial de Brasil cuando sufrió una lesión en su rodilla, debió ser operado y se recuperó en pocos días para debutar ante Inglaterra en la segunda fecha del torneo, convirtiendo los dos goles que le dieron la victoria a la Celeste.



Suárez arribó hoy a Montevideo para sumarse a los entrenamientos de su equipo en el Complejo Celeste bajo el mando de Óscar Tabárez.



Consultado sobre el Mundial el delantero dijo que si bien esta nueva cita mundialista no significa "una revancha" para él, que fue expulsado de Brasil 2014 luego de morder al italiano Giorgio Chiellini, le quedó "la espinita" por la forma en que se fue y se siente en deuda con él mismo.



"Si Uruguay va con humildad, con sacrificio, estando unidos, que nadie se crea mejor que nadie como ha ido siempre Uruguay a los mundiales, creo se pueden hacer bien las cosas", concluyó el goleador.