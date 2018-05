Ricardo Gareca trabaja concentrado en el Mundial y sin pensar en Paolo Guerrero

EFE

El seleccionador de Perú, el argentino Ricardo Gareca, aseguró hoy que convocará al delantero Paolo Guerrero para jugar el Mundial de Rusia 2018 si logra que le anulen su inhabilitación por dopaje, pero aclaró que de momento está plenamente enfocado en trabajar con los jugadores que dispone.

#ConferenciaFPF | Ricardo Gareca: "Hemos planificado todos los escenarios. Si existe la posibilidad de que Paolo Guerrero llegue al Mundial, tendrá su lugar, eso ya está conversado". pic.twitter.com/u9CBduMP2x — Selección Peruana (@SeleccionPeru) May 27, 2018

Gareca explicó en conferencia de prensa que él y su cuerpo técnico permanecen aislados de las especulaciones sobre un eventual indulto para Guerrero, más allá de lo que le informa la Federación Peruana de Fútbol (FPF).



La FPF apoya al jugador en un recurso presentado ante el Tribunal Federal de Suiza para anular la sanción de 14 meses de suspensión impuesta por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).



"Paolo sigue teniendo la importancia que todo el mundo sabe que tiene, pero como no hay nada seguro lo único que resolvimos es esto", indicó Gareca.



"Solamente estoy enfocado en los jugadores que tengo acá. Todo lo demás son probabilidades y posibilidades. Nosotros solamente nos centramos sobre los hechos y la realidad, y la única realidad es que estamos trabajando con los jugadores que están aquí", agregó.



El técnico argentino destacó que, aun con la ausencia de Guerrero, ve a su equipo "muy bien desde todo punto de vista" y valoró el ambiente divertido que mantienen sus jugadores, lo que hace más cómoda la concentración del equipo, iniciada hace dos semanas.



"Tenemos una gran responsabilidad. Todos lo sabemos, pero siento que lo estamos disfrutando. Somos una selección para seguir mejorando y creciendo. Cada vez se consolida más como grupo", comentó.



"Siempre nos hemos ido superando ante los obstáculos y exigencias que se plantean. Vamos a la máxima competencia y creemos que en ese escenario también nos podemos ir superando", añadió.



En ese sentido, Gareca agradeció "el apoyo masivo" que tuvo este sábado su equipo, cuando unas 20.000 personas acudieron al Estadio Nacional de Lima para presenciar el entrenamiento, lo que calificó de "muy conmovedor y emotivo".



El seleccionador explicó que su plan es viajar este miércoles 30 de mayo a Europa para culminar la preparación para la Copa del Mundo con 23 jugadores, por lo que después del partido amistoso que Perú jugará contra Escocia el día 29 deberá descartar a uno de los 24 futbolistas de su lista preliminar.



El descarte puede estar entre el defensa Luis Abram y el lateral izquierdo Nilson Loyola, aunque Gareca no anticipó quién tiene más opciones de quedarse fuera y enfatizó que los primeros en conocer esta decisión serán los propios jugadores.



Sobre la selección escocesa, el argentino advirtió que planteará un partido intenso porque está en un proceso de recambio y su técnico busca el mejor funcionamiento para el futuro.



No obstante, matizó que Perú afrontará el duelo con la mayor seriedad porque su objetivo es despedirse de la afición peruana de la mejor manera posible antes de partir rumbo a Rusia.



Preguntado por el estado físico del portero titular, Pedro Gallese, que sigue sin entrenarse al ritmo de los otros dos, Gareca apuntó que su lesión no reviste gravedad, pero que no tiene ningún apuro en prolongar su recuperación todo lo que se requiera para que llegue en óptimas condiciones al Mundial.



Acerca del defensa Alberto Rodríguez, el técnico argumentó que lo convocó a pesar de no haber casi jugado en estos últimos meses con el Junior colombiano porque lo ve "muy bien" y "es un jugador muy importante, ya que "su experiencia es de mucha utilidad" para el equipo.