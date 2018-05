Prometer que Argentina será campeón en Rusia "sería demagogia": Mascherano

EFE

Javier Mascherano dijo este miércoles que sostener que Argentina va a salir campeón del mundo en Rusia "sería demagogia", pero aseguró que los jugadores van a "dar todo" para que la Albiceleste "haga el mejor Mundial posible".



"Lo vamos a volver a intentar, es nuestra obligación intentar hacerlo de la mejor manera posible. Vamos a dar todo lo mejor que está a nuestro alcance para que Argentina haga el mejor Mundial posible. Prometer resultados sería demagogia, los resultados no responden de las ganas, responden de otros factores", sostuvo Mascherano en rueda de prensa.

🎙 Javier @Mascherano: "Sumaré desde donde me toque. Voy a dar lo mejor de mí y que el técnico decida". pic.twitter.com/uJiQoDSadJ — Selección Argentina (@Argentina) May 23, 2018





"Nosotros podemos controlar la ambición, las ganas y el espíritu. Trataremos de ponerlo sobre la mesa a la hora de competir en el Mundial", añadió.



El exdefensa del Barcelona lamentó la baja por lesión del portero Sergio Romero y dijo que será una pérdida "muy sensible" tanto en lo futbolístico como en lo humano.



"Lleva diez años siendo titular en la selección. Son cosas del fútbol, pueden pasar. Hay que desearle lo mejor a (Nahuel) Guzmán (su reemplazante) y tirar para adelante", afirmó.



Mascherano también se refirió al capitán Albiceleste, Lionel Messi, y consideró que con él en el campo "todo es mucho más fácil".



"El fútbol muchas veces es caprichoso. Una Copa del Mundo no es sencilla, pero tenemos argumentos como para poder ir a competir. Después se verá para qué está la selección argentina. Sería un error empezar a pensar ya en la final, el primer partido va a ser esencial para comenzar con confianza. Tenemos que apuntar a ese partido", explicó.



El jugador del Hebei Fortune reconoció que Argentina no llega de la mejor manera al Mundial pero sostuvo que eso tiene que ser "beneficioso".



"El último resultado contra España (1-6) está latente, pero a la hora de preparar el Mundial eso no nos tiene que jugar en contra, al contrario, a favor, para corregir esos errores, para saber que esos errores no los podés cometer en un Mundial", aseveró.



"Hay que ser realista, hay otras selecciones que están hoy en día en un gran nivel y nosotros no hemos demostrado todavía estar en ese nivel, pero eso no significa que Argentina no pueda ser candidata ni competitiva", añadió.



Para Mascherano, sería un error "estar pensando en ser campeones del mundo" porque primero hay que enfocarse en "llegar de la mejor manera a la fase de grupos".



También lamentó que en los últimos cuatro años el equipo haya tenido cuatro seleccionadores distintos: Alejandro Sabella, Gerardo Martino, Edgardo Bauza y ahora Jorge Sampaoli.



"Cada vez que la selección se encontraba en su pico de rendimiento el entrenador se iba. Ojalá no vuelva a pasar, por la próxima generación. Nosotros ya lo hemos sufrido. Nosotros no vamos a poder disfrutar de tener una etapa en la selección de una cierta tranquilidad. Ojalá las futuras generaciones puedan vivir con un clima mucho más estable", concluyó.