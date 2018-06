Presidente de Perú, emocionado por lograr que Guerrero vaya al Mundial

EFE

El capitán de la selección peruana, Paolo Guerrero, llamó hoy por teléfono al presidente de Perú, Martín Vizcarra, para compartirle su felicidad de que jugará el Mundial de Rusia 2018, después de que el Tribunal Federal Suizo acordó suspender provisionalmente su sanción de 14 meses por dopaje.



En entrevista con RPP Noticias, Vizcarra contó que hoy temprano recibió la llamada de Guerrero, desde Suiza, y que le "compartió su felicidad, estaba muy contento".





El jugador también le renovó "su compromiso y su convicción de trabajar por la selección", agregó el mandatario.



Guerrero es el goleador de la selección peruana y artífice de su clasificación a un mundial de fútbol después de 36 años, pero fue sancionado por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) con 14 meses por dopaje lo que le impedía disputar el campeonato.



Vizcarra agradeció al delantero por su comunicación porque "confirma la calidad de persona que es y porque llamándome a mí, está llamando a los millones de peruanos" que lo siguen y apoyan.



El jefe de Estado dijo que Guerrero estaba emocionado, al igual que lo estaba él al recibir su llamada y que tuvo que "guardar un poco las emociones" para evitar llorar de alegría.



"Es un triunfo del Perú porque todos hemos sumado esfuerzos", dijo Vizcarra, dado que la cancillería acompañó a Guerrero en la tramitación del recurso ante el tribunal suizo que fue acogido hoy.



"Todos hemos estado trabajando en equipo y finalmente tenemos este resultado", agregó el gobernante, que no ocultó sus deseos de asistir al Mundial para ver a la selección blanquirroja.



Vizcarra dijo que, si la selección accede a las etapas finales del campeonato, "ahí sí yo creo que habría una responsabilidad de ir a dar ese compromiso y representación" del país.



Con la presencia de Guerrero en el equipo peruano, "ya arrancamos ganando, ese orgullo no nos lo quita nadie", expresó el mandatario.



"Todos hemos amanecido con esta grata noticia, que augura el gran desempeño que tendrá nuestra selección en el mundial", dijo Vizcarra.



El jefe de Estado afirmó que el gobierno no podía abstraerse de esta situación porque "estamos yendo después de 36 años a un mundial y que nos digan que el capitán no puede asistir, era una decisión que afectaba a todo el país".



El Tribunal Federal de Suiza acordó hoy la suspensión provisional de la inhabilitación por 14 meses de Guerrero en respuesta a un recurso y a la petición urgente de suspensión de la ejecución de la sanción presentados por el jugador el pasado viernes.



En la exposición de los elementos que fueron tenidos en cuenta por la Justicia suiza se mencionan "los perjuicios de todo tipo que el recurrente, que ya tiene 34 años, sufriría si se le impide participar en una competencia que será la coronación de su carrera como futbolista".



Ello considerando sobre todo que "no actúo intencionadamente ni cometió una negligencia significativa" al incurrir en dopaje.



Tras la decisión del tribunal, Guerrero afirmó que "ya no hay límites" y "ya no hay sueños imposibles", porque "está demostrado que cuando los peruanos nos unimos, todo es posible".



A través de su cuenta de Facebook, el goleador agregó que la decisión, "hace justicia, al menos parcialmente y compromete mi agradecimiento al Tribunal Suizo", aunque señaló que su "batalla sigue" a cargo de sus abogados para demostrar su inocencia ante la sanción impuesta.



"Yo me uno a mi Selección y junto a mis compañeros, me comprometo a dar el mayor de mis esfuerzos para darle nuevas y mayores alegrías a mi país", afirmó Guerrero.