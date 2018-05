Luis Suárez da su lista de favoritos para la Copa del Mundo de Rusia

EFE

El delantero de la selección uruguaya Luis Suárez consideró hoy que Alemania, Argentina, Brasil, España y Francia son sus "candidatos" a ganar el Mundial de Rusia 2018, y aseguró que Uruguay primero debe concentrarse en "pasar la primera serie" para luego ir "partido a partido".



Así lo afirmó en una rueda de prensa posterior al entrenamiento con la selección celeste, a la que se sumó este lunes luego de llegar al país el domingo desde Barcelona.

Uruguay comenzó la segunda semana de la preparación para la Copa Mundial de Rusia 2018 con los 26 futbolistas convocados. Luego del entrenamiento matutino, Luis Suárez y Rodrigo Bentancur hablaron en conferencia de prensa.

Consultado sobre los favoritos a vencer en Rusia, Suárez destacó que Francia tiene una "muy buena generación", mientras que otros como Bélgica llega a la competición con prácticamente los mismos jugadores que en Brasil 2014, por lo que están "bastante maduros" y pueden ser candidatos.



"Nosotros queremos ganar el Mundial. Lo difícil es conseguirlo, para lo que hay que ir con la frase típica del "partido a partido". Primero concentrarnos en pasar la serie, que es más que complicada", sostuvo el delantero del Barcelona respecto al Grupo A que integra Uruguay junto a Arabia Saudí, Egipto y Rusia.



Suárez también se refirió a la situación en el medio campo de Uruguay, que en los últimos años ha incorporado a juveniles como Rodrigo Bentancur y Federico Valverde, y señaló que la selección tiene "grandes jugadores" en ese puesto.

Galería de fotos del entrenamiento vespertino realizado en el Complejo de la AUF.

"Hoy el fútbol a nivel general ha cambiado y ahí está la demostración: los grandes jugadores que tenemos en la mitad de la cancha, con buen manejo de la pelota, que además corren, marcan y meten pases de gol", describió el jugador de 31 años.



Sobre Bentancur, Valverde y el delantero del Celta de Vigo Maximiliano Gómez, Suárez explicó que los tres han dado un "paso muy grande a nivel de clubes y de selección".



"Es lindo para los que llevamos muchos años ver que los jugadores vienen un poco atrevidos", dijo Suárez al recordar el debut de Valverde, que en las Eliminatorias suramericanas anotó un gol contra Paraguay en Asunción.



Sobre Bentancur, que defiende al Juventus italiano, el delantero del Barcelona sostuvo que su evolución "ha sido increíble", así como "el paso hacia adelante que ha dado en todo sentido, mostrando jerarquía en la mitad de la cancha, con muchísima confianza".



"Le ha tocado (a Bentancur) jugar partidos complicados en Juventus a nivel de la Liga de Campeones y eso es bueno para él", manifestó.



También se refirió a Maximiliano Gómez, que surgió de la cantera del Defensor uruguayo, y aseguró: "Siempre lo dije, desde que lo vi jugar un par de partidos en Defensor, lo veía con muchas ganas, mucha ambición".



"Llegué a hablar con él porque había muchas características, muchos aspectos en los que éramos parecidos a cuando yo empecé", apuntó Suárez y agregó: "Para ser el primer año en Europa, tiene que estar más que contento, seguir por esa línea y seguir aprendiendo".



El futbolista debió abandonar la concentración de Uruguay en Brasil 2014 luego de una sanción de la FIFA por haber cometido una "ofensa a la deportividad contra otro jugador", al morder al zaguero italiano Giorgio Chiellini.



Pese a este antecedente, Suárez afirmó que no cree que en Rusia lo vayan a mirar distinto y que eso es algo en lo que ni él ni nadie tiene que pensar.



"Obviamente, siempre hay que tener cuidado en todo tipo de partidos. Los partidos (del Mundial) se juegan a una muy alta exigencia. Creo que he madurado bastante", manifestó Suárez y aclaró que, pese a haber cambiado algunas formas de su juego, vive de una forma intensa el fútbol.



"Mi forma de jugar va a ser siempre la misma, porque vivo así el fútbol. Soy así. A mí nunca me regaló nadie nada y he aprendido desde chico a disfrutar de cada pelota, en cada partido", aseveró.