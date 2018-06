Sin Cristiano, Bélgica y Portugal igualan sin goles

EFE

Bélgica y Portugal firmaron tablas sin goles esta noche en Bruselas, en un encuentro amistoso de preparación para el inminente Mundial de Rusia en el que la campeona de Europa no pudo contar con Cristiano Ronaldo y en el que no brillaron los belgas más desequilibrantes, como Eden Hazard, Romelu Lukaku o Kevin de Bruyne.



Con un 50 por ciento de posesión y 3 disparos a puerta para cada equipo, los de Roberto Martínez, con su habitual 3-4-2-1 en Bélgica, y los de Fernando Santos, que dibujó un 4-3-3 para Portugal, hicieron un partido de control táctico y de pocos errores. Pero asumiendo pocos riesgos y con pólvora mojada en el ataque.

Final da partida! Um jogo muito equilibrado entre Portugal e a Bélgica termina sem golos. O que achaste da partida? #ConquistaOSonho



Agora, viramos a nossas atenções para o jogo com a Argélia! Contamos contigo para o último jogo antes do Mundial: https://t.co/vWmxtMnI4p pic.twitter.com/PG8FlKokMU — Portugal (@selecaoportugal) June 2, 2018





Lukaku pudo inaugurar el marcador en el primer minuto de juego, y los belgas volvieron a acariciar el gol con una ocasión de Yannick Carrasco por la izquierda del área tras media hora de juego.



Poco antes, Portugal, primer rival de España el próximo 15 de junio en Rusia, había enviado una advertencia con un tiro lejano de João Moutinho que Thibaut Courtois desvió a córner.



El centrocampista del Mónaco volvió a probar suerte con un disparo a media distancia que el guardameta del Chelsea atrapó en dos tiempos.



Al filo del descanso, Bernardo Silva, con una internada por la derecha pero sin suerte en el remate, y Gonçalo Guedes, con un lanzamiento que no encontró portería por poco, volvieron a crear peligro en el área belga.



Los jugadores se fueron al túnel de vestuarios tras una primera mitad sin grandes sobresaltos ni genialidades, con una Bélgica algo más presente jugando ante su público y un Portugal bien plantado pese a la ausencia de su gran estrella.



Cristiano Ronaldo aún no se ha sumado a la concentración de su selección tras proclamarse campeón de la Liga de Campeones el pasado sábado en Kiev con el Real Madrid.



En un partido en el que se permitían hasta seis cambios por equipo, el seleccionador de Bélgica reemplazó en la segunda mitad a Dries Martens por el centrocampista de la Real Sociedad Adnan Januzaj, uno de los jugadores que no tienen asegurada su presencia en la lista de 23 futbolistas que irán a Rusia, y que Martínez anunciará el lunes.



También entraron al inicio del segundo tiempo Nacer Chadli por Carrasco, Marouane Fellaini por Moussa Dembélé y Christian Benteke por Lukaku. Y en el minuto 58 Vincent Kompany, un habitual de la enfermería, pidió ceder su puesto a por problemas musculares y entró Dedryck Boyata.



Santos introdujo el primer cambio de Portugal en el minuto 65, cuando Gelson Martins dejó su puesto al veterano Ricardo Quaresma.



Al igual que en la primera mitad, Bélgica dominó los primeros compases de la segunda parte y disfruto de una nueva ocasión de gol en el 64, cuando Eden Hazard sirvió a Thomas Meunier, que se inventó un obús acertadamente desviado por el meta luso, Beto.



Pero pese al gran talento ofensivo de los "diablos rojos", con atacantes como Kevin de Bruyne, Hazard o Lukaku, el gol se les resistía ante un Portugal que nunca perdió el ritmo del partido y que siguió introduciendo cambios paulatinamente, dando entrada a jugadores más experimentados, como el reemplazo del centrocampista Joao Mario, de 25 años, por Manuel Fernandes, de 32.



Con nada en juego y el Mundial tan cerca, nadie arriesgó al final del partido, falto de ritmo por los continuos cambios en su tramo final, y los espectadores del Estadio Rey Balduino, entre los que se encontraba Pep Guardiola, se quedaron sin ver goles.



Bélgica se medirá a continuación contra Egipto (6 de junio) y Costa Rica (11 de junio), también en partidos amistosos, antes de enfrentarse ya en el Mundial contra Panamá (18 de junio), Túnez (22 de junio) e Inglaterra (26 de junio).



Portugal seguirá preparando la cita mundialista contra Argelia (7 de junio) y se estrenará en Rusia contra España (15 de junio), para medirse después a Marruecos (20 de junio) e Irán (25 de junio).