Rusia no pierde tiempo y da su lista preliminar al Mundial

EFE

El futbolista del Villarreal Denís Chéryshev fue incluido hoy en la lista preliminar de la selección rusa para el Mundial que arrancará el 14 de junio con el partido entre el anfitrión, Rusia, y Arabia Saudí.



Tras dos años de ausencia, Chéryshev había sido convocado en marzo pasado para los partidos amistosos ante Brasil y Francia, e incluso dispuso de minutos contra la selección gala en San Petersburgo.





No obstante, no está garantizado que el futbolista del Villarreal dispute el Mundial, ya que ha entrado a formar parte de una lista ampliada de 28 jugadores, de los que el seleccionador ruso, Stanislav Cherchésov, aún debe descartar cinco.



Esos 28 jugadores se concentrarán el 18 de mayo en las afueras de Moscú, tras lo que viajarán dos días más tarde a Austria, donde disputarán un amistoso contra los austríacos en Insbruck (30 de mayo) y más tarde otro ante los turcos en la capital rusa (5 de junio).



Sin duda, la gran sorpresa de la convocatoria es la ausencia del líder de la selección rusa en la Copa Confederaciones del verano pasado, Denís Glushakov, que ha tenido un año complicado en el Spartak, donde incluso fue suplente en las últimas semanas.



Con todo, la mayoría de especialistas había abogado por su presencia en la lista ampliada, aduciendo que su veteranía y autoridad moral serían importantes durante un Mundial, al igual que en el caso del lateral izquierdo Kiril Kombárov.



También se quedó fuera de la lista Guilherme el portero del Lokomotiv, campeón de la liga rusa, que recibió la ciudadanía rusa y que ya disputó dos amistosos con el combinado eslavo.



Eso sí, estos han sido incluidos en la lista de siete jugadores reservas a los que Cherchésov podría recurrir en caso de lesión u otro contratiempo, por lo que aún no han dicho su última palabra.



A estos se suman las bajas ya conocidas de los defensas titulares, Gueorgui Dzhikiya y Víctor Vasin, que se lesionaron en enero y febrero, respectivamente, y del delantero Alexandr Kokorin, que se rompió la rodilla en marzo.



En cuanto a las sorpresas positivas destaca sobre todos el delantero del Arsenal, Artiom Dzyuba, que fue descartado por el italiano Roberto Mancini en el Zenit, pero que ha hecho un magnífico final de temporada en el modesto Arsenal de Tula.



Cherchésov hizo oídos sordos tanto a los que le advertían que el delantero es muy conflictivo como al hecho de que el futbolista, después de quedarse fuera de la Copa Confederaciones, publicó un vídeo en las redes sociales en el que se burlaba del técnico.



Rusia abrirá la Copa Mundial el 14 de junio contra Arabia Saudí, equipo entrenado por Juan Antonio Pizzi; se enfrentará el 19 a Egipto, adiestrado por Héctor Cúper y liderado por Salah, y cerrará la primera fase con el favorito del Grupo A, la Uruguay de Suárez y Cavani.



- Lista ampliada de 28 jugadores:



Porteros: Ígor Akinféev (CSKA Moscú); Vladímir Gabúlov (Brujas); Soslán Dzhanáev (Rubín Kazán) y Andréi Luniov (Zenit San Petersburgo).



Defensas: Vladímir Granat, Ruslán Kambólov, Fiódor Kudriashov (Rubín); Iliá Kutépov (Spartak Moscú); Román Neustadter (Fenerbahçe); Konstantín Rausch (Dinamo Moscú); Semenov (Ajmat); Ígor Smólnikov (Zenit) y Mário Fernandes (CSKA).



Centrocampistas: Yuri Gazinskiy (Krasnodar); Alexandr Golovin y Alán Dzagóev (CSKA); Alexandr Yerokhin (Zenit); Román Zobnin (Spartak); Daler Kuzyáev (Zenit); Antón Miranchuk (Lokomotiv Moscú); Alexandr Samédov (Spartak); Alexandr Tasháev (Dinamo) y Denís Chéryshev (Villarreal).



Delanteros: Artiom Dzyuba (Arsenal); Alexéi Miranchuk (Lokomotiv); Fiódor Smólov (Krasnodar) y Fiódor Chálov (CSKA).



- Lista de siete jugadores reservas:



Porteros: Guilherme (Lokomotiv)



Defensas: Vladislav Ignátiev (Lokomotiv)



Centrocampistas: Denís Glushakov (Spartak) y Antón Shvets (Ajmat).



Delanteros: Antón Zabolotny (Zenit) y Dmitri Poloz (Zenit)