Proponen 10 minutos de silencio por ausencia de Nainggolan en Bélgica

EFE

La ausencia del jugador Radja Nainggolan en la lista de 28 jugadores del técnico belga Roberto Martínez para el Mundial de Rusia ha provocado críticas entre los seguidores de los "Diablos Rojos", que proponen guardar diez minutos de silencio en protesta durante el próximo amistoso de la selección.



La federación de clubes de aficionados del combinado nacional "1895", reconocida por la propia Federación belga, llamó hoy a hacer este boicot en el partido amistoso contra Portugal del próximo 2 de junio y, durante los primeros diez minutos del partido, guardar silencio y no animar a sus jugadores.





Anteriormente habían considerado dejar el estadio vacío durante el amistoso, algo que acabaron descartando por "inviable".



En declaraciones recogidas por el diario belga La Dernière Heure, el responsable de uno de los clubs que pertenecen a "1895", Dominique De Cock, señaló que espera que los jugadores comprendan que la acción está dirigida al seleccionador y no a ellos.



De Cock definió al centrocampista del equipo italiano como "un jugador que suda la camiseta en partidos oficiales y amistosos" y dijo que es "parte del ADN del equipo".



"Sabemos que hubiera sido difícil ponerle en el once inicial porque juega en la misma zona que Kevin De Bruyne, pero Radja es más fuerte que algunos de los que ahora son suplentes, y hubiera venido al Mundial incluso solo para quedarse en el banquillo", lamentó otro de los responsables, Xavier Colson.



Los miembros de "1895" coinciden en no poner demasiada presión en los hombros de la selección, de la que esperan un buen papel tras una brillante fase de clasificación, y señalan al seleccionador español, que acaba de lograr la confianza de la Federación belga para seguir al frente del equipo dos años más.



Martínez, dicen, tendría que asumir responsabilidades tras la cita mundialista si "todo sale mal", pero lamentan que "ya se habrían perdido otros dos años".



La polémica por la ausencia de Nianggolan ha llegado incluso a la sala de prensa de los "Diablos Rojos", donde, según el diario Le Soir, un representante de la Federación belga dijo en una rueda de prensa celebrada hoy que no se aceptarían preguntas sobre el jugador.



El futbolista, de 30 años y procedente de Amberes, anunció el lunes en su cuenta de Instagram el "final de su carrera internacional" con la selección belga y aseguró que siempre había hecho todo lo que había podido para representar a su país.



En el Mundial de Rusia, que comienza en menos de un mes, Bélgica está encuadrada en el grupo G para la fase de grupos y jugará contra Panamá, Túnez e Inglaterra.