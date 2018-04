Locura en Perú por la colección de cromos de la Copa Mundial Rusia 2018

EFE

El regreso de la selección de Perú a un Mundial después de 36 años de ausencia ha contagiado a todo el país de una fiebre por coleccionar los cromos de la Copa del Mundo de Rusia 2018, una misión que puede costar fácilmente más de 850 soles (264 dólares), el valor de un salario mínimo.



En la capital Lima, conseguir el álbum o los sobres con las figuritas, como se conoce en Perú y otros países de Sudamérica a las estampas con los rostros de los jugadores, se ha vuelto una tarea altamente complicada, pues día tras día los sobres puestos a la venta se agotan en instantes.



La demanda es permanente, y los vendedores afirman que incluso crece con los días, de modo que solo en las diez primeras jornadas de distribución se vendieron 140 toneladas de figuritas, todo "un fenómeno", destacó Óscar Pizarro, gerente de ventas de Tai Loy, cadena de tiendas que tiene autorizado el comercio de los cromos.



"En veinte minutos hemos vendido veinticuatro paquetes", dijo a Efe un encargado de tienda, donde los coleccionistas hacen colas cada día cuando se enteran que han llegado nuevos lotes, algo imprevisible, pues no saben en qué momento ocurrirá.



Esas colas congregaron en los primeros días a centenares de personas y motivaron peleas y tensiones en algunos lugares, cuando los impacientes compradores se enteraban que la tienda se quedaba desabastecida y su espera había sido en vano.



"Todos estamos con esta fiebre y euforia. Yo ya he abierto cuatro paquetes y aún no puedo completar mi álbum", lamentó a Efe José Luis, un coleccionista que acude todos los días a un centro comercial para intercambiar sus cromos.



Cada paquete, con 520 cromos, se vende en las tiendas autorizadas a 215 soles (66 dólares), mientras que el precio de los sobres por separado, con cinco figuritas en su interior, es de 2,50 soles (0,78 dólares), pero el valor se incrementa en la calle, donde abunda la reventa.



Solo con caminar brevemente por el centro histórico de la capital peruana es posible divisar a los revendedores que venden el paquete a no menos de 280 soles (87 dólares) y los sobres a 3 soles.



Los más entusiastas les compran a 2,50 soles, el mismo precio de un sobre con cinco cromos, las estampillas de los jugadores más preciados.



Entre los más solicitados están las estrellas como el argentino Lionel Messi, el portugués Cristiano Ronaldo y el brasileño Neymar, pero también los jugadores de la selección peruana, especialmente Paolo Guerrero, Raúl Ruidíaz y Miguel Trauco.



Sin embargo, los cromos más complicados de conseguir son los de fondo dorado, como sucede con los escudos de las selecciones y otros alusivos al Mundial, por los que se pagan hasta 30 soles (9,33 dólares).



Hay ofertas para todos los gustos, como la de un venezolano que ofrece los cromos de los 620 jugadores que actualmente conforman la colección por 310 soles (96 dólares) y luego los dorados a entre 10 y 15 soles (entre 3,11 y 4,67 dólares) cada uno.



También hay coleccionistas de todo tipo y, lejos de ser una cuestión de niños, los adultos son los más obsesionados con juntar todas sus figuritas, aunque no todos lo reconozcan.



"No, yo no compro", afirmó a Efe una sonrojada trabajadora, de cerca de 50 años, de una notaría mientras intentaba ocultar la lista con los números de los cromos que le faltaban, en el preciso instante que preguntaba por ellos a un vendedor callejero.



Paola, coleccionista de 32 años, argumentó que está inmersa en esta vorágine por sus dos hijas, que se lo piden, y a pesar del precio afirmó que también lo hace por la vuelta de la selección a un Mundial.



Sin embargo, hay que estar muy despierto al comprarlas, pues quizás el álbum o las figuras sean falsos, como los alrededor de 20.000 álbumes que la Policía de Perú incautó esta semana en un almacén de Lima.



Incluso los mismos jugadores de la selección peruana como Luis Advíncula han mostrado en redes sociales que también andan a la caza de los cromos de ellos mismos, una fiebre colectiva que no parece que vaya a bajar antes de que arranque la Copa del Mundo.