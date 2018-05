Liderados por Lewandowski, Polonia anuncia su lista para el Mundial

EFE

El seleccionador de fútbol polaco, Adam Nawalka, anunció hoy la lista de 35 jugadores preseleccionados para representar a Polonia en el próximo mundial de Rusia, en la que destaca el jugador del Bayern de Munich Robert Lewandowski, quien nunca antes ha disputado un Mundial.



La otra gran figura entre los convocados es el guardameta de la Juventus Wojciech Szczesny, que tampoco ha competido nunca en un mundial.

Kto znalazł się w kadrze reprezentacji Polski na mistrzostwa świata w Rosji? 🤔



Przed Wami szeroki skład na mundial! ⤵ pic.twitter.com/xpYSARwe3J — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) May 11, 2018





La lista, que se reducirá el próximo 4 de junio hasta los 23 jugadores que definitivamente representarán a Polonia en Rusia, incluye algunas caras nuevas como Sebastian Szymanski y Szymon Zurkowski, ambos de la Primera División polaca.



Los preseleccionados por Nawalka son:



Porteros: Bartosz Bialkowski (Ipswich Town), Lukasz Fabianski (Swansea City), Lukasz Skorupski (AS Roma), Wojciech Szczesny (Juventus de Turín).



Defensas: Jan Bednarek (Southampton), Bartosz Bereszynski (Sampdoria), Thiago Cionek (SPAL), Kamil Glik (AS Monaco), Marcin Kaminski (VfB Stuttgart), Tomasz Kedziora (Dínamo de Kiev), Lukasz Piszczek (Borussia Dortmund), Artur Jedrzejczyk (Legia de Varsovia), Michal Pazdan (Legia de Varsovia).



Centrocampistas: Jakub Blaszczykowski (VfL Wolfsburg), Pawel Dawidowicz (Palermo), Przemyslaw Frankowski (Jagiellonia Bialystok), Jacek Góralski (Ludogorets Razgrad), Kamil Grosicki (Hull City), Damian Kadzior (Górnik Zabrze), Grzegorz Krychowiak (West Bromwich Albion), Rafal Kurzawa (Górnik Zabrze), Karol Linetty (Sampdoria), Maciej Makuszewski (Lech Poznan), Krzysztof Zurkowski (Legia de Varsovia), Slawomir Peszko (Lechia Gdansk), Maciej Rybus (Lokomotiv de Moscú), Sebastian Szymanski (Legia de Varsovia), Piotr Zielinski (Nápoles), Szymon Zurkowski (Górnik Zabrze).



Delanteros: Dawid Kownacki (Sampdoria), Robert Lewandowski (Bayern Munich), Arkadiusz Milik (Nápoles), Krzysztof Piatek (Cracovia), Lukasz Teodorczyk (Anderlecht), Kamil Wilczek (Brondby IF).