Con Armani y sin Icardi, Argentina revela su lista definitiva para el Mundial

EFE

Paulo Dybala, Franco Armani y Cristian Ansaldi, integran la lista de 23 jugadores de Argentina que disputarán el Mundial de Rusia y de la que han salido por decisión del entrenador Jorge Sampaoli Mauro Icardi y Ricardo Centurión.

¡#Rusia2018 está en marcha! Estos son los 23 elegidos por Jorge Sampaoli para representar a la Selección Argentina en la próxima Copa del Mundo 🇦🇷 #VamosArgentina #SomosArgentina pic.twitter.com/Nd930JwQXt — Selección Argentina (@Argentina) May 21, 2018

En la plantilla definitiva divulgada este lunes destacan figuras habituales en los últimos años: Sergio Romero, Gabriel Mercado, Javier Mascherano, Nicolás Otamendi, Marcos Rojo, Éver Banega, Lucas Biglia, Ángel di María, Sergio Agüero y Gonzalo Higuaín.



Dybala, delantero del Juventus italiano alcanzó un lugar en la convocatoria pese a que no había sido citado para los últimos partidos.



Franco Armani, portero que ha destacado este año en River Plate, estará se ganó una plaza pese a que no hizo parte de las convocatorias de Sampaoli para partidos de eliminatorias o los amistosos recientes.



Wilfredo Caballero completa la trilogía de porteros, grupo del que salió Nahuel Guzmán, quien era convocado como suplente de Romero.



En el sector defensivo ha llamado la atención la permanencia de Ansaldi, que tampoco ha sido habitual en los llamados de la Albiceleste. Su incorporación ha sido reforzada por la siguación de Mercado, que no se encuentra totalmente recuperado de una lesión en la espalda. Además otra alternativa, el lateral de Independiente Fabricio Bustos no alcanzó el nivel esperado.

🎙 Jorge Sampaoli: "Hay jugadores jóvenes y con mucho potencial. Será importante lo que trasladen los jugadores con experiencia". pic.twitter.com/mjhaUzrE3j — Selección Argentina (@Argentina) May 21, 2018



Entre los centrocampistas llama la atención el llamado de Sampaoli a otro jugador de Independiente, Maximiliano Meza, en lugar de Ricardo Centurión, de Racing Club.



La ausencia más llamativa en la línea delantera es la de Icardi, capitán y goleador del Inter.



Los únicos puntas de lanza que llamó el seleccionador son Gonzalo Higuaín y Sergio Agüero.



Ellos dos, más Lionel Messi, 'Chiqito' Romero, Rojo, Mascherano, Di María y Biglia son los jugadores que militaron en la selección que perdió ante Alemania la final del Mundial de Brasil 2014.



El 27 de mayo Argentina tendrá un entrenamiento abierto al público en el estadio de Vélez Sarsfield, el José Amalfitani, y dos días después recibirá a Haití en la Bombonera para un paratido amistoso que servirá de despedida de su afición.



Al día siguiente la Albiceleste viajará a España para continuar en Barcelona los entrenamientos. El 9 de junio visitará a Israel en el último amistoso antes de acampar en Bronnitsy, donde hará base durante el Mundial de Rusia



- Lista de 23 jugadores de Argentina para el Mundial:



Porteros: Sergio Romero (Manchester United-GBR), Wilfredo Caballero (Chelsea-GBR) y Franco Armani (River Plate).



Defensas: Gabriel Mercado (Sevilla-ESP), Javier Mascherano (Hebei Fortune-CHN), Nicolás Otamendi (Manchester City-GBR), Federico Fazio (Roma-ITA), Marcos Rojo (Manchester United-GBR), Nicolás Tagliafico (Ajax-NED), Cristian Ansaldi (Torino-ITA) y Marcos Acuña (Sporting Lisboa-POR).



Centrocampistas: Lucas Biglia (Milán-ITA), Eduardo Salvio (Benfica-POR), Éver Banega (Sevilla-ESP), Ángel di María (PSG-FRA), Manuel Lanzini (West Ham-GBR), Giovani Lo Celso (PSG-FRA), Maximiliano Meza (Independiente) y Cristian Pavón (Boca Juniors).



Delanteros): Lionel Messi (Barcelona-ESP), Sergio Agüero (Manchester City-GBR), y Gonzalo Higuaín y Paulo Dybala (Juventus-ITA).