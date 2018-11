Scocco se pierde la final de Libertadores por lesión

EFE

El delantero de River Plate Ignacio Scocco, que se perfilaba como titular, sufrió una "lesión muscular en el gemelo derecho" y se perderá el partido en el Monumental de la vuelta de la final de la Copa Libertadores ante Boca Juniors, tras el 2-2 de la ida.



"(Parte médico) Ignacio Scocco: lesión muscular en gemelo derecho", informó este miércoles el Millonario a través de Twitter.

Scocco se perfilaba como titular por la suspensión por acumulación de amarillas del colombiano Rafael Borré, que compartió la delantera con Lucas Pratto en el partido de ida.



El ex delantero de Newell's Old Boys también se había perdido el primer partido ante Boca Juniors por lesión.



El atacante de 33 años llevaba varios días entrenándose diferenciado con la intención de recuperarse a tiempo para este partido.



Esta lesión le abre las puertas del once inicial al delantero uruguayo Rodrigo Mora.



Otra opción, y la más probable, es que River Plate juegue solo con Pratto en la delantera y con cinco centrocampistas.



En ese caso, la alineación de River ante Boca Juniors sería la siguiente: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinola, Milton Casco; Ignacio Fernández, Exequiel Palacios, Leonardo Ponzio, Enzo Pérez, Gonzalo Martínez; y Lucas Pratto.