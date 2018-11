Boca no quiere jugar, quiere que Conmebol lo declare campeón

GOAL

Minutos antes del anuncio oficial de la CONMEBOL de la nueva fecha para la final de la Copa Libertadores entre River y Boca, se filtraron en las redes sociales imágenes de las últimas páginas del petitorio que los abogados del Xeneize le presentaron a la Unidad Disciplinaria de la Confederación.

En el mismo, el club presidido por Daniel Angelici solicita que se suspenda el partido de vuelta de la final, se descalifique a River y se proclame campeón a Boca.

Más allá del comunicado de la CONMEBOL, que informó que la intención del Comité Ejecutivo es jugar el partido entre River y Boca fuera de Argentina, Daniel Angelici aseguró que la institución de La Ribera no acatará estas decisiones.

"El Comité Ejecutivo tomó una decisión, si el partido se juega -lo quiero dejar bien claro-. Boca escuchó las palabras del presidente y anunció que este presidente tomó la decisión de hacer la presentación pidiendo la descalificación de River", contó Angelici y aseguró que el Xeneize esperará la decisión del Tribunal de Disciplina: "Yo aspiro a que nos de respuestas con fundamento. Nosotros no aceptamos en el día de la fecha jugar ningún partido hasta que el Tribunal se expida".

¿Qué es el TAS y por qué Boca podría recurrir al tribunal?

En cuanto a esto, tampoco confirmó que Boca vaya a acatar la decisión que tome el Tribunal de Disciplina si no es la que él espera. "Una vez que tengamos esa notificación la leeremos y, si no estamos de acuerdo, vamos a ir al Tribunal de Apelaciones. Agotaremos todas las intancias. Una vez terminadas, si tenemos que ir al TAS, iremos al TAS".

Además, el presidente del Xeneize dejó bien en claro que lo que comunicó Alejandro Domínguez no es lo que él esperaba. "No estoy conforme con que hayan puesto una fecha. Vinimos a hacer una presentación. Esperamos que el tribunal, que es ajeno al Comité Ejecutivo, pueda estudiar el caso", presionó, aunque aclaró que confía en la CONMEBOL: "No tengo por qué no confiar. Espero que puedan actuar libres y ver todos los antecedentes y jurisprudencias y que se apeguen al derecho. Creemos que si se apegan al derecho hay suficientes que hay antecedentes suficientes para lo que pide Boca. Hicimos mención a la descalificación del 2015, como otras cosas en el transcurso del organismo".