EFE

Los actores secundarios del Barcelona, con Denis Suárez, Malcom y Munir asumiendo el papel de protagonistas, se reivindicaron este miércoles para superar el trámite de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey (4-1) contra una Cultural Leonesa que plantó clara en el segundo tiempo.

🏆 ¡Clasificados para los octavos! 👏

⚽ FC Barcelona 4 - Cultural Leonesa 1 (5-1)

👟 Munir, Malcom & Denis Suárez (x2) / Señé

🔵🔴 #CopaBarça pic.twitter.com/4goOwDZEGD — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 5, 2018

Denis, con dos tantos, brilló en un encuentro desigual en el que el equipo leonés no se achicó en el Camp Nou, donde cerró su participación en la competición copera con un tanto de Señé en el segundo tiempo.



Sin nada que perder después del 0-1 de la ida, el equipo entrenado por Víctor Cea salió a disfrutar y, por momentos, fue capaz de arrebatarle el balón a un rival en el que jugadores de la primera plantilla como Denis Suárez, Munir o Malcom tenían una oportunidad para reivindicarse.



Con una presión valiente, el cuadro leonés gozó de dos ocasiones en el primer cuarto de hora. La primera de ellas un córner que se paseó por el área pequeña y que los zagueros del Barcelona salvaron con solvencia. Más cerca del gol estuvo Mancebo con un disparo seco desde el interior del área que Cillessen rechazó como si de un guardameta de balonmano se tratara.

👌 Buen gol de Denis Suárez al aprovechar un gran pase de Riqui Puig 👏🔝

🔵🔴 #CopaBarça pic.twitter.com/goTGr8LGGL — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 5, 2018

Dos avisos que despertaron al equipo de Valverde que, tras adueñarse del balón, no tardó en abrir la lata. De hecho, el primer tanto (min.18) llegó tras una jugada coral impulsada por Denis y Rakitic que terminó con una acción de '9' de Munir El Haddadi. El delantero español recibió de espaldas con la zurda, su pierna buena, y disparó con la diestra para superar a Palatsí.



Un golpe que acabó con las esperanzas del equipo visitante. Munir tuvo el segundo en un mano a mano que escupió el poste izquierdo de la Cultural poco antes de que Denis (min.26) emergiera, de nuevo, para reencontrarse con el gol (2-0).



El mediapunta gallego, sin opciones en este primer tramo de temporada, trazó una diagonal en la banda izquierda para culminar su jugada con la diestra. Un disparo cruzado, raso y ajustado a la raíz del palo que celebró con rabia para sacudirse de unos meses sumido en el ostracismo.



Tocaba y tocaba el Barcelona. La Cultural, con la bandera blanca levantada, esperaba su oportunidad en alguna jugada a balón parado. Mientras no llegaba, Palatsí aparecía para salvar los tantos de Denis y Rakitic.



Antes del descanso, el equipo local trazó una transición tras un córner de la Cultural para firmar el tercero. Rakitic, recogió el balón en un rechace y se inventó un centro milimétrico para que Malcom, con un cabezazo académico, se sumara a la fiesta (3-0).



Tras la reanudación, el equipo azulgrana bajó algo la intensidad y la Cultural lo aprovechó. Valverde dio entrada a Sergio Busquets para dar descanso a Rakitic. También apareció Riqui Puig, una de las sensaciones del filial, que entró poco después de que la Cultural se estrenara en el Camp Nou.



Ortiz disparó de lejos, Cillessen no acertó con el rechace que acabó a los pies de José Alonso dentro del área. Su disparo cruzado lo volvió a tocar el meta holandés que, a la tercera, no pudo evitar el remate a placer de Señé (min.54).



El tanto animó al conjunto visitante que, como ya sucedió en los primeros minutos del partido, fue capaz de discutirle el balón a todo un Barcelona.



Las llegadas de la Cultural fueron tímidas, pero sus jugadores generaron peligro a balón parado. En dos saques de esquina, Yeray y José Alonso, libres de marca, no acertaron con sendos cabezazos.



Despertó, de nuevo, el Barça que no tardó en volver a ver portería. Munir desaprovechó un mano a mano que Palatsí salvó con el cuerpo. Pocos minutos después, en su primera aparición, Riqui Puig dio muestras de su calidad con una asistencia delicada buscando la espalda de los centrales que Denis definió también con sutileza (4-1, min.70).



Un tanto que puso punto y final a la fiesta del Barcelona, que no fue completa debido a una lesión de Malcom que, aquejado de molestias en el tobillo derecho, abandonó el partido antes de que Undiano Mallenco pitara el final.