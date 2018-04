¿Copa del Rey, última final de Iniesta con el Barcelona?

GOAL

Todo lo bueno se acaba, también Andrés Iniesta. La antigua joven esperanza del Barcelona se ha hecho mayor y hoy, con el brazalete de capitán en el brazo, aspira a disputar la última final de su dilatadísima trayectoria con el club azulgrana del que ya es, junto a Leo Messi, el jugador con más títulos de la historia. Ambos tienen treinta a la espera de apuntarse dos más en caso de doblete. Porque, amigos, Iniesta tiene resuelto abandonar el club de su vida a final de temporada para irse con toda probabilidad a China para acabar su carrera como profesional.

Tal parece que la decisión ya está tomada desde hace semanas y "el cariño de la afición no me hará cambiar" según reveló tras derrotar al Valencia el pasado fin de semana. El manchego debe comunicar su decisión al club antes del 30 de abril tal y como consensuó cuando el pasado otoño firmó una renovación vitalicia de la que apenas habrá cumplido un año. Así es Iniesta. "No quiero estar por estar" asegura desde hace meses. Y no miente. Ni su leyenda ni su sueldo merecen estar en el banquillo e igual que hicieron Carles Puyol y Xavi Hernàndez, dará un paso al lado por doloroso que resulte.

En todo caso sus compañeros guardan un completo hermetismo alrededor de Iniesta. "No recuerdo que Andrés haya hecho pública ninguna decisión" advirtió Ivan Rakitic al ser preguntado por la posibilidad de que el manchego dispute frente al Sevilla la última final de su carrera en el Barcelona. "Como amigo suyo le apoyaré en lo que decida y todos deberemos respetarla al cien por cien" expresó, dando a entender que, en efecto, la decisión está tomada y nada podrá evitar que el mago de Fuentealbilla abandone 'su' Barcelona dentro de seis partidos.