Vasilly Lomachenko se enfrenta a José Pedraza este sábado en New York

Por beIN BOXING

El campeón mundial ligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Vasilly Lomachenko, se reportó listo para enfrentar a José “Sniper” Pedraza, de quien dijo “saber poco” y confesó que no aceptó una pelea con Manny Pacquiao porque el filipino “está viejo”.

“Su estilo no es muy interesante (Pedraza) y no es cómodo para todos los boxeadores porque siempre está en defensa y esperando un error. Si has visto mis peleas, será similar a la pelea de Miguel Marriaga. Tienen el mismo estilo”, dijo Lomachenko.

En el combate co-estelar de esta cartelera que se realizará en el Hulu Theater del Madison Square Garden de New York, el invicto monarca ghanés Isaac ‘Royal Storm’ Dogboe, realizará la segunda defensa de su título mundial junior pluma de la OMB contra el mexicano Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete.

El popular Hi-Tech mencionó las razones por las que no está interesado en enfrentar en un duelo frente a la leyenda filipina Manny Pacquiao.

“No estoy faltando el respeto a Pacquiao, pero no quiero hacer que mi nombre sea más grande porque vencí a una vieja leyenda. Tengo mi propio camino. Hay muchos peleadores buenos con los cuales puedo compararme. Él es viejo. Creo que su carrera está terminada. No quiero convertirme en una leyenda del boxeo por su culpa", agregó Lomachenko.