Triunfo de Díaz sobre Rojas abre funciones de Golden Boy en Facebook

HOUSTON (EFE)._ El peleador estadounidense Joseph Díaz derrotó por decisión unánime al puertorriqueño Jesús Rojas, campeón mundial del peso pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), pero no se acreditó el título porque el viernes no dio el peso de 126 libras (57,204 kilos).



En la ceremonia de pesaje Rojas pesó 125,8 libras (57,113 kilos), mientras que Díaz se sobrepasó y llegó a las 126,6 (57,476 kilos).



La Comisión Atlética del Estado de California multó a Díaz con el 20 por ciento (10.000 dólares) de su ganancia de 50.000 por no lograr el peso.



La mitad de la multa se destinó a la Comisión y los restantes 5.000 se le dieron a Rojas, quien vio que su sueldo aumentaba a 60.000 dólares.



La pelea se llevó a cabo en el Avalon Hollywood, en Hollywood (California), en donde los jueces vieron ganar a Díaz y le otorgaron calificaciones de 117-111, 116-112 y 115-113.



La velada fue la primera de cinco que contiene el contrato entre la Golden Boy Promotions, del excampeón mundial Óscar de la Hoya, con Facebook, que las transmitirá en vivo.



La primera transmisión del contrato dejó mucho qué desear ya que se registraron muchas fallas técnicas.



Pero el combate fue de constante ataque de ambas partes, con los dos púgiles haciendo una pelea en corto, de ataque mutuo y constante durante los 12 episodios que duró el combate.



Ya en el cuarto asalto, el rostro de Díaz, de 25 años, estaba marcado y sangraba por la nariz, lo que le hacía difícil respirar y ofrecer un mejor rendimiento.



Rojas, de 31 años, hizo una pelea siempre hacia adelante buscando imponerse, pero Díaz logró las mejores combinaciones y ráfagas de castigo.



Las estadísticas indican que Díaz logró 237 de 771 golpes (31 por ciento) y Rojas conectó 202 de 724 (28 por ciento).



El triunfo de Díaz lo dejó con marca de 27-1, con 14 nocáuts, mientras que Rojas la bajó a 26-2-2-1, 19 ganadas por la vía rápida).