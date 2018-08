Sigue guerra de declaraciones previo a la pelea Canelo-Golovkin II

Por beIN BOXING

Oscar de la Hoya aseguró que no tiene dudas que Saúl ‘Canelo’ Alvarez puede dominar a Gennady Golovkin y luego ir por el KO en el combate que tendrán el 15 de septiembre en Las Vegas, en el desempate más importante del boxeo en los últimos tiempos.

“Estoy absolutamente seguro de que puede dominar toda la pelea sin problemas, y luego ir por el nocaut. Eso es exactamente lo que quiere hacer. Creo que el hecho de que Canelo lo sepa varias formas de pelear: con boxeo, con movimiento, moviendo la cabeza, con movimiento lateral. Lo que sea que pueda hacer lo quiere hacer en el ring, lo hace, y el hecho de que Golovkin solo conoce un estilo y eso es todo, avanzar y ser golpeado un par de veces y luego derribar a sus oponentes, es muy predecible”.

Asimismo, de la Hoya se unió a la guerra de declaraciones entre ambos equipos, al criticar al entrenador de Golovkin, el mexicano Abel Sánchez.

"Lo que quiero decir es que su entrenador (Abel Sánchez) no sabe lo que hace. No sabe cómo cambiarlo porque no puede entrenar de otra manera que no sea su estilo, que es muy limitado. Creo firmemente que Canelo tiene la gran ventaja aquí. Creo que va a aprovecharlo y por eso que las revanchas son tan importantes. Es por eso que las revanchas son tan bellas de ver, porque puedes ver quién es el mejor peleador en el segundo combate. Y creo firmemente que Canelo es un peleador muy superior”, admitió el presidente de Golden Boy Promotions.