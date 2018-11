Saúl 'Canelo' Alvarez se prepara para establecer nueva marca

Por beIN BOXING

El campeón mundial mediano CMB, AMB, Lineal y Ring Magazine, Saúl "Canelo" Alvarez (50-1-2) habló sobre su deseo de ingresar a una lista muy selecta de campeones mexicanos que ganaron títulos en tres categorías distintas, cuando choque con el monarca super mediano Rocky Fielding (27-1).

Hasta el momento solo un selecto grupo de mexicanos han logrado convertirse en campeones mundiales en tres divisiones, y en esta lista ilustre de gladiadores aztecas se encuentran Julio Cesar Chávez, Erik "El Terrible" Morales, Marco Antonio "The Baby-Faced Assassin" Barrera, Juan Manuel Márquez y Jorge "El Travieso" Arce.

Si Canelo derrota a Fielding e ingresa a este exclusivo establo de peleadores, sería el único triple campeón mundial divisional en una categoría arriba de las 140 libras.

"Como siempre he dicho, siempre me he considerado como el mejor. Estoy aquí por esa razón y por esa motivación de ser el mejor. Estar o no estar en la lista de libra por libra es algo que ni me emociona ni me molesta. Solo estoy feliz con lo que he hecho y satisfecho con lo que estoy haciendo”, dijo el jalisciense.

"Sería una gran historia en mi carrera ser parte del Top 10 de mexicanos en capturar un título mundial en tres divisiones. Es un gran reto para nosotros y una historia que quiero en mi carrera. Me siento inmensamente contento por nosotros [mi equipo]”, agregó Alvarez, quien peleará por primera vez en el Madison Square Garden de New York.