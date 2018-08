Saúl Alvarez sigue su trabajo en San Diego

Por beIN BOXING

El mexicano Saúl "Canelo" Álvarez (49-1-2) ha intensificado su campamento en su segundo hogar de San Diego, California, en donde prepara su pelea ante Gennady "GGG" Golovkin (38-0-1) monarca mundial mediano CMB, AMB e IBO, en la pelea más anticipada del año 2018.

Canelo compartió su intensificada rutina mientras se prepara para esta histórica revancha que se llevará a cabo durante el festivo fin de semana del Día de la Independencia de México, luego del empate entre ambos en el primer combate.

"La primera pelea nos dio la pauta para ganar la revancha. No necesariamente tenemos que cambiar la estrategia; simplemente hay que agregar a lo que hicimos. Hay que tirar más golpes en cada asalto. Lo necesitamos hacer para que no quede ninguna duda. Para eso estamos trabajando en la condición física. Eso es lo que nos faltaba en la primera pelea para tirar golpes constantemente en cada round”, dijo Alvarez.

Según el boxeador jalisciense sus condiciones están por encima de las del kazajo, quien se sintió robado en el primer combate.

Luego de la suspensión del combate en mayo debido al positivo de Alvarez en un examen antidoping, su esquina ha decidido mejorar en todos los aspectos posibles.

"He enfrentado a peleadores duros que son difíciles de conectar golpes y pelear. He enfrentado a fuertes oponentes también. Él es un fuerte peleador. Es peligroso. Es uno de los peleadores más fuertes que he enfrentado. Este es uno de esos combates donde estaré más preparado que en toda mi carrera".

"Automáticamente soy más rápido que él [Golovkin]. Mis reflejos son más rápidos, así que podía ver todos sus golpes [en la primera pelea]. Pero tiene mucha experiencia. Me conecto con unos golpes, pero eso es debido a su experiencia, y podía ver sus golpes desde que los empezaba a lanzar. En el quinto asalto me conecto con un golpe que era para noquear a cualquier peleador. Fue entre la oreja y el cuello, pero no sentí nada”, finalizó.