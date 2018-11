Pacquiao-Broner, el duelo para iniciar el 2019

Por beIN BOXING

El campeón welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) Manny Pacquiao, expondrá su título ante el ex campeón mundial estadounidense, Adrien Broner, el 19 de enero en el MGM Grand de Las Vegas, Nevada.

Pacquiao y Broner iniciaron la gira promocional de su combate el Gotham Hall de Manhattan, New York.

Considerado uno de los campeones más importantes del boxeo en las últimas décadas, Pacquiao expondrá ante Broner la corona de la AMB que ganó en su último combate, de julio pasado ante el argentino Lucas Matthysse.

Broner, por su parte, llegará a este duelo luego de perder ante Mikey García y empatar con Jessie Vargas, por lo que su combate ante Pacquiao, podría definir su futuro inmediato en el boxeo, en donde fue considerado como uno de sus máximos exponentes.

"He extrañado no pelear en Las Vegas, que ha sido mi segunda casa. Regresar al MGM Grand Garden Arena para defender mi cinturón ante Broner es como regresar a casa. Broner es un peleador muy duro, con un buen record. Pero si he aprendido algo en el senado de Filipinas es a resolver problemas," dijo entre bromas Pacquiao al referirse al apodo de “The Problem” de Broner.

"He pagado todas mis cuentas en este deporte y ahora es el momento de cobrarlas. Todos ven mis peleas y todos verán cuando retire a Pacquiao y me quede con su faja”, dijo Broner.