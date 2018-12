Navarrete-Dogboe, una batalla de lujo en New York

Por beIN BOXING

Emanuel "Vaquero" Navarrete tendrá una misión muy difícil en su intento por convertirse en campeón mundial el próximo sábado, en el Madison Square Garden de Nueva York: retará a uno de los campeones más sólidos hoy en día.

El "Vaquero" Navarrete (25-1-0) desafiará al ghanés Isaac "Royal Storm" Dogboe (20-0-0), que hará la segunda defensa de su cetro Supergallo OMB, en una interesante y muy esperada contienda.

El momento boxístico y personal del espigado boxeador Navarrete es inmejorable. A sus 23 años de edad, subirá al ring con una racha de 20 victorias consecutivas, y luego de noquear a sus últimos ocho rivales.

"Busco hacer historia en Nueva York. Estoy en el momento perfecto, voy como la mejor preparación física y mental, me motiva no ser favorito, lograré la hazaña, saldré a darle todo en el ring, mi talento me respalda" dijo el capitalino que realizó un intenso campamento de 40 días en la ciudad de Tijuana

Dogboe, por su parte, viene de noquear a los mexicanos César Juárez y Jessie Magdaleno; así como al japonés Hidenori Otake, para lograr el campeonato mundial interino, luego el absoluto y realizar su primera defensa.

Dogboe se ha visto imponente, con una potencia y una velocidad que muy pocos peleadores muestran.