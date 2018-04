Manny Pacquiao no decide a su equipo de trabajo para duelo con Matthysse

Por beIN BOXING

El ex campeón mundial en ocho diferentes divisiones, Manny Pacquiao, desmiente todas aquellas versiones que hablan sobre una decisión oficial en cuanto a que la longeva relación de trabajo con su trainer de casi toda su carrera, Freddie Roach, ha terminado.

El boxeador filipino dejo muy claro que una decisión acerca de ese tema aún no se toma de manera oficial. Pacquiao peleará el próximo 14 de julio ante el monarca de la Asociación Mundial de Boxeo (WBA), el argentino Lucas Matthysse en Kuala Lumpur, Malasia.

Pacquiao (59-7-2) dijo que tomará una decisión esta semana sobre si echar mano de los servicios de Roach, con quien ha trabajado durante los pasados 17 años, desde 2001, o bien contratar a alguien más para esa tarea.

"Contrario a lo que se ha venido diciendo, y con palabras que yo no he dicho y que están circulando en los medios de comunicación, yo no he tomado mi decisión final sobre quién será el entrenador principal para mi pelea del 14 de julio contra Matthysse. Mi agente, Mike Koncz, ha estado en contacto con la gente de Freddie para mantenerlo informado. Tomaré una decisión definitiva dentro de una semana. Y cuando esa decisión se haga, Freddie será el primero en saberlo y luego se lo diré a la prensa", dijo Pacquiao en Instagram en donde muestra una foto con Roach en una práctica.