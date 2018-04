Lucas Matthysse enfrenta a Pacquiao pensando en Danny García

Por beIN BOXING

El boxeador argentino Lucas Matthysse se prepara para su duelo frente al experimentado filipino Manny Pacquiao, con la meta puesta en retirar del deporte a quien fuera uno de los más grandes en la historia con ocho títulos mundiales en su carrera.

"Ojalá pueda ser el boxeador que retire a Manny Pacquiao, vamos preparados para eso, preparados para ganar", dijo el argentino que quiere volver a pelear en un futuro contra Danny García, ante quien cayó hace cinco años.

"Sé que ganándole a Pacquiao se me abren las puertas del cielo a futuro, pero ahora pienso en esta pelea. O pierdo todo o gano todo, es así. Yo soy campeón del mundo y él quiere mi cinturón; él me eligió y yo soy el que doy el OK para hacer la pelea", señaló el boxeador.

Matthysse es el actual campeón welter de la AMB y es considerado como uno de los boxeadores con mejor pegada dentro de su división.