Jermall Charlo quiere grandes peleas en las 160 libras

Por beIN SPORTS

Uno de los mejores boxeadores del momento, Jermall Charlo, dijo que está listo para enfrentar a Gennady Golovkin y Saúl ‘Canelo’ Alvarez, pero que el kazajo tiene miedo de enfrentarlo y el mexicano, simplemente, no lo ha contactado.

"Decían que Golovkin quería enfrentarme pero en realidad no quiere hacerlo. Digo, ustedes ven los comentarios de su entrenador Abel Sánchez. Eso me saca de la jugada pero yo aquí estoy. Como he dicho, soy el campeón interino y si no pelea conmigo, voy a ir por ese cinturón y poner las condiciones, y saben que podría hacerlo”, dijo el campeón del CMB.

Con respecto a la posibilidad de enfrentarse a Saúl 'Canelo' Álvarez, quien busca rival para el Cinco de Mayo, Charlo dice que Oscar de la Hoya no se ha puesto en contacto con él o con su equipo para pelear contra el mexicano, pero dice que si es así, está listo.

“Yo estoy listo para enfrentar a los mejores, es cuestión de que me llamen y lleguemos a un arreglo”, dijo.