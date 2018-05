Golovkin triunfó el Cinco de Mayo y solo piensa en Canelo

Por beIN BOXING

Luego de su contundente victoria el sábado en Carson, Gennady Golovkin y su entrenador Abel Sanchez creen que el mexicano Saúl 'Canelo' Alvarez podría pelear con alguien que no sea el kazajo en septiembre y así atrasar más de un año el duelo de desempate luego de su primera pelea en septiembre de 2017.

Pero cuando se le preguntó a Eric Gómez, presidente de Golden Boy, de la empresa que promueve a 'Canelo', sobre si era real que había un 10 por ciento de probabilidades de hacer la revancha en septiembre, dejó claras las cosas.

"No, queremos la pelea con 'GGG', declaró Gómez. "Si no llegara a hacerse no va a ser porque nosotros no queremos, sino porque ellos no quieren y entonces no tendremos más remedio que movernos". Y añadió: "Probablemente Golovkin tenga miedo. Él sabe que 'Canelo' es más joven, más rápido y más fuerte".