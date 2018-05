Golovkin no tuvo piedad de Martirosyan

CARSON, California (EFE).- El campeón mundial de peso mediano, el kazako Gennady 'GGG' Golovkin destrozó al retador, el armenio estadounidense Vanes Martirosyan al noquearlo en el segundo asalto de una pelea pactada a 12 y retuvo sus coronas de peso medio avaladas por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Asociación (AMB).



Golovkin hizo buenos los pronósticos y consiguió un triunfo sin complicaciones en la velada celebrada en el StubHub Center en Carson (California).



Aunque en el primer asalto Martirosyan dio lo mejor de sí y parecía estar en control de las acciones, Golovkin no quiso tomar riesgos y para el segundo fue cuando se decidió a hacer su boxeo agresivo que le permitiese acabar rápido el trabajo con un nocáut que consiguió de manera brillante ante un rival que nada pudo hacer por evitar el castigo del campeón invicto.



Golovkin, de 36 años, no perdió tiempo y nada más comenzar el segundo asalto castigó a Martirosyan con un poderoso gancho de izquierda, mandándolo contra las cuerdas, y lo siguió con castigo de mano derecha a la cabeza, con el que prácticamente concluyó con las aspiraciones del aspirante.



El campeón continuó el castigo con ráfaga de tres golpes al rostro de Martirosyan, quien cayó a la lona.





Martirosyan quiso sacar lo mejor de sí e intentó levantarse, pero sin éxito, ya que se derrumbó y no pudo ponerse en pie al durarle el efecto demoledor de los golpes que había recibido por parte de Golovkin.



El árbitro Jack Reiss detuvo las acciones al 1:53 minutos del segundo asalto y Golovkin dejó su foja en 38-0-1, con 34 triunfos logrados por nocáuts y cuatro por decisión.



Martirosyan, de 32 años, quien con más valor que técnica, inició la pelea haciendo un boxeo de movimiento y agarres, tratando de evitar que Golovkin estuviera a distancia para disparar su castigo.



Al final del asalto, Martirosyan colocó varias izquierdas y derechas que le dieron los mejores puntos.



Pero al sonar la campaña para el segundo asalto, Golovkin cambió su estrategia y salió disparando golpes, usó la larga distancia con la derecha y los ganchos de izquierda.



Golovkin encontró a su rival con uppercut que lo lastimó y lo obligó a retroceder y caer. El árbitro determinó que no había sido caída.



Martirosyan estaba tratando de contener a Golvkin y le conectó un uppercut derecho y casi inmediatamente como respuesta Golovkin intentó el mismo golpe que habría acabado con el retador, pero no pudo alcanzarlo.



El castigo y cambio de estrategia de Golovkin, descontrolaron a Martirosyan, que cometió el error de no seguir moviéndose por el cuadrilátero y quedaba parado frente a GGG demasiado tiempo.



Golovkin, sin pensarlo, disparó un gran gancho de izquierda en la cabeza que sacudió a Martirosyan, causando que retrocediera, luego un jab seguido de una mano derecha y rematado con una combinación izquierda-derecha que derribó a Martirosyan.



Mientras Martirosyan caía, Golovkin lo golpeó con la mano derecha, con lo que aniquiló al retador.



La victoria de Golovkin le envió un mensaje a Saúl 'Canelo' Álvarez, si éste decide enfrentarlo en septiembre en pelea de revancha.



La pelea de esta noche habría sido entre Golovkin el 'Canelo', pero éste dio positivo para clenbuterol que mejora el rendimiento y fue suspendido con seis meses por la Comisión Atlética del Estado de Nevada.



Golovkin había dicho que con o sin Álvarez quería boxear el 5 de mayo y vio cumplido su deseo además de lograr otra gran victoria que lo confirma como campeón invicto.