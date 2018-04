Por beIN BOXING

El combate titular de peso mediano entre el monarca más antiguo en el boxeo profesional, el invicto Gennady ‘GGG' Golovkin y el dos veces retador a un titulo mundial Vanes 'The Nightmare’ Martirosyan es un boleto muy caliente.

La pelea se realizará el sábado 5 de mayo en el StubHub Center de Carson, California.

Golovkin (37-0-1) de Karagandá, Kazakstán expondrá sus coronas por vigésima ocasión en una marca que igualará la más larga en la historia de la categoría de peso mediano cuando se enfrente a Martirosyan (36-3-1), oriundo de Armenia pero residente de Glendale, California.

Golovkin y Martirosyan tiene un récord combinado de 73-3-2 (54 KOs) – un porcentaje de victorias del 94% con casi el 75% de sus victorias logradas por nocaut.

Ambos boxeadores se presentaron ante la prensa angelina para hablar de su combate que ha despertado un gran interés en el mundo boxístico.

"Estoy muy contento de que voy a pelear este 5 de mayo ante un buen rival como lo es Vanes y les quiero brindar a todos mis seguidores una pelea que dejara muy satisfechos al final de la pelea", dijo Golovkin. Quien peleara en el sur de california por cuarta ocasión en su carrera profesional.

"Sé que esta pelea se hizo de último momento, pero no fue por nuestra culpa, Canelo Alvarez violo las reglas y fue suspendido por seis meses y no puede pelear el 5 de mayo, pero no es razón que yo sufra sin haber hecho nada mal. Yo entrene muy duro para pelear el 5 de mayo y lo voy hacer", dijo Golovkin.