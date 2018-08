Gennady Golovkin califica a Canelo de 'tramposo y mentiroso'

Por beIN BOXING

El campeón mundial unificado mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), el kazajo Gennady "GGG" Golovkin (38-0-1) y el dos veces ex campeón mundial mexicano, Saúl "Canelo" Álvarez (49-1-2), participaron en un entrenamiento público en Los Angeles a pocos días de enfrentarse el 15 de septiembre en el T-Mobile de Las Vegas..

Contrario a lo que se podría pensar, ambos púgiles no han cesado en sus ataques verbales. Aquí un resumen de lo que ambos piensan de su oponente.

CANELO ALVAREZ

“Golovkin sabe quién soy. . El todavía no sabe cuánto más me queda por mostrar. Estoy ansioso por mostrarle eso el 15 de septiembre. Tengo que ganar convincentemente. Tiene que ser un golpe de gracia para borrar cualquier duda. Estoy muy motivado para esta victoria. Tengo confianza, pero no confío demasiado en mi oponente porque sé quién es, pero tengo confianza en mi preparación".

“No existe el estilo mexicano. Ha habido muchos peleadores de México con diferentes estilos. Mi estilo es mío y soy mexicano. Eso es lo importante. Tal vez Golovkin use 'Estilo mexicano' para atraer fans, pero es un hipócrita. Si algo sucediera en México, él no estaría allí para apoyarlos".

GENNADY "GGG" GOLOVKIN

“Canelo no es un campeón. Es un mentiroso, que no tiene respeto por el deporte del boxeo o sus fanáticos. Estoy listo para protagonizar otro Big Drama Show. No pienso en Canelo en el entrenamiento. No estoy preocupado por él. Solo me preocupa hacer mi trabajo en el campamento de entrenamiento y hacer mi trabajo en el ring contra Canelo el 15 de septiembre. En la última pelea no sentí ningún poder real de Canelo. Solo bofetadas. No es el pegador más duro con el que he peleado, pero es rápido. Es el peleador más hábil con el que he peleado. Es un peleador muy bueno".

“Estoy feliz de pelear con Canelo nuevamente. Es otra gran oportunidad de vencerlo de nuevo. Por supuesto que quiero noquear a Canelo. Sería bueno si Canelo viniera a pelear esta vez. No creo lo que él diga sobre cómo peleará conmigo esta vez. Dijo lo mismo antes de nuestra primera pelea. Definitivamente seré más agresivo en esta pelea".