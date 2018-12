Eleider Alvarez defendera su título semicompleto

Por beIN BOXING

El primer combate terminó con un nocaut dramático que sacudió el Boardwalk de Atlantic City. La revancha entre Eleider “Storm” Álvarez y Sergey “Krusher” Kovalev traerá dos de los nombres más importantes de la división de peso semipesado a The Star.

Álvarez defenderá su título mundial semipesado de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) contra Kovalev, el ex campeón mundial de peso semipesado, el 2 de febrero en el Ford Center at The Star en Frisco, Texas, sede del centro de práctica de los Dallas Cowboys.

Álvarez (24-0) vino de estar abajo en las tarjetas para noquear a Kovalev el 4 de agosto en un gran sorpresa que sacudió la división.

Kovalev (32-3-1), quien ha hecho nueve defensas de título en dos reinados, buscará convertirse en tres veces campeón del mundo y recuperar su posición en el Top Ten libra por libra del boxeo.

“El hecho de que Kovalev haya dicho que fue un error y que tuve suerte me motiva,” dijo Álvarez.

“Es un mal perdedor y me aseguraré de que haya un segundo ‘accidente’. Espero que Kovalev sea más fuerte en esta segunda pelea. Espero el mejor Kovalev porque no me subestimará esta vez, pero soy plenamente consciente de esto. Puedo ser incluso mejor que en la última pelea”, agregó el púgil colombiano con residencia canadiense.