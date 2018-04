El popular Pac-Man piensa seguir boxeando luego de pleito ante Mathysse

Por beIN BOXING

Sin importar el resultado, el boxeador filipino Manny Pacquiao seguirá peleando después de enfrentarse a Lucas Matthysse por el título de peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo el próximo 15 de julio en Kuala Lumpur, Malasia.

El púgil de 39 años, excampeón mundial en ocho pesos diferentes, regresará al ring a poco más de un año después de sufrir la séptima derrota de su carrera, ante Jeff Horn en Brisbane, Asutralia.

"Quiero que me recuerden después de mi carrera no solo como un campeón, sino como una inspiración para todos, ser una buena persona", dijo Pacquiao en entrevista con BBC Sport. "Esta no es mi última pelea. Es una para demostrar que todavía estoy allí en el boxeo y que mi carrera todavía no ha terminado”.

La pelea será la primera de Pacquiao sin el entrenador de toda la vida, Freddie Roach, quien fue reemplazado por el amigo de toda la vida del boxeador y el entrenador asistente de toda la vida, Buboy Fernández.