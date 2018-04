El hermano del 'Canelo' define su futuro ante el hijo de una leyenda

Por beIN BOXING

Los mexicanos Ramón "Inocente" Álvarez y Jorge "Maromerito" Páez se jugarán el todo por el todo cuando se midan en un duelo en el cual una victoria los podría perfilar por un campeonato mundial o una derrota los pondría al borde del retiro.

El interesante choque de Álvarez (25-6-3, 24 nocauts) y Páez (40-10-2, 24 nocauts), será el el 21 de abril en el Domo del Parque San Rafael de Guadalajara, Jalisco, en el evento estelar de la noche que montará Promociones Zanfer y será transmitido a nivel nacional a través de Box Azteca, la Casa del Boxeo.

Este duelo será su primero del año para ambos pugilistas; el "Inocente" salió con la mano en alto en su último combate por decisión unánime ante Johnny Navarrete el pasado mes de diciembre, por su parte, el "Maromerito" viene de una derrota en octubre por decisión unánime ante el argentino José Carlos Paz.

El hermano mayor de la superestrella, "Canelo", dijo sentirse motivado por esta nueva oportunidad de demostrar de lo que está hecho.

"Estoy muy contento y motivado de pelear otra vez en mi natal Guadalajara y ante un gran rival como 'Maromerito', me he preparado muy duro y quiero demostrar que aún puedo llegar a cumplir mi sueño de ser campeón mundial", comentó.

Por su parte, el hijo de la leyenda mexicana afirmó que dará todo de el en la contienda y en caso de no salir avante colgará los guantes.

"Sé que puedo ganar esta pelea, he tenido algunos tropiezos en mi carrera pero me he levantado y quiero darme otra oportunidad. Si no ganó el 21 de abril me voy a retirar del boxeo", afirmó.