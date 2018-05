De la Hoya busca nuevo rival para el 'Canelo' en septiembre

Por beIN BOXING

Debido a las exigencias económicas de Gennady Golovkin estaría practicamente descartado su pleito con Saúl Alvarez, según anunció Oscar de la Hoya, quien tambié adelantó que ya buscan otro rival para el pelirrojo, quien debe volver a la actividad en septiembre.

Las dos partes han estado negociando los términos de la revancha, pero De La Hoya, quien promueve a Canelo, afirma que fue informado de que Golovkin rechazó la revancha.

“Está claro para nosotros que Golovkin no quiere pelear contra Canelo,” dijo De La Hoya al periodista Mike Coppinger, de “The Ring”.

“Está claro para nosotros, que después de todas las demandas que hicieron, después de que Canelo tuviera que hacer la prueba de cabello, tener que inscribirse en VADA, tener que someterse a la Comisión Atlética de Nevada, para pruebas azar, incluso antes de inscribirse en VADA, está muy claro que GGG tiene miedo”, agregó.

Entre los posibles oponentes para Canelo están Daniel Jacobs, Billy Joe Saunders, Jergal Charlo y Gary O’Sullivan.

“El promotor de Golovkin, Tom Loeffler, me dijo que GGG no quiere pelear. Eso es todo lo que Tom me dijo”, aseguró de la Hoya.

Según el equipo de Golovkin, solamente pidieron un mejor trato económico para el kazajo, algo que Golden Boy Promotions rechazó tajantemente.