CMB defiende al Canelo en el caso de dopaje

MADRID (EFE)._ El presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el mexicano Mauricio Sulaimán, afirmó que "a día de hoy no se sabe qué va a pasar" con la pelea que busca el kazajo Gennady Golovkin para el 5 de mayo, ni tampoco con "el futuro para el boxeo" del que iba a ser su rival, Saúl 'Canelo' Álvarez, a quien el CMB considera "culpable de negligencia", pero "no de dopaje".



"Poniendo todo sobre la mesa, para el CMB 'Canelo' no es culpable de dopaje. Sí es culpable de negligencia, de ignorancia, de descuido. Esperemos que este 18 de abril el camino se aclare de una u otra manera", dijo Sulaimán sobre la fecha en la que la Comisión Atlética de Nevada decidirá una posible sanción al púgil mexicano.



Saúl Álvarez dio positivo por clembuterol en dos controles antidopaje el mes de febrero. La Comisión de Nevada abrió una investigación y el boxeador, anticipando una suspensión, canceló la pelea que tenía programada para el 5 de mayo contra Golovkin, campeón mundial del peso mediano.



'Canelo' alega que los positivos obedecen al consumo de carne contaminada, un argumento que a Sulaimán le parece creíble, según expresó a Efe en una entrevista en Madrid.



"Sabemos mucho y no sabemos nada. El caso es muy complejo", afirmó. "El dopaje es algo absolutamente penado, pero también está el tema de la justicia. Nosotros, con el Programa Boxeo Limpio, somos el único organismo de este deporte interesado en un programa integral a nivel mundial para combatir el dopaje y brindar conocimientos a boxeadores y entrenadores", apuntó.



"El caso del 'Canelo'", continuó el presidente, "es una lástima. Se trata de una situación que ha desinflado el gran año que se esperaba, con la pelea más importante entre él y Golovkin".



Sulaimán subrayó que el clembuterol "es una sustancia probada de escándalos en México o en deportistas que visitan México".



"Por dar un ejemplo, 109 futbolistas de 208 salieron positivo por clembuterol en 2011 en el Mundial sub-17 en México. Es un tema de salud pública en nuestro país, en China y en algunos otros", dijo.



El deber del CMB, precisó, es "presentar todos los hechos, sin prejuicios, y facilitar que una persona se pueda defender cuando hay una falta".



Y, sobre todo, añadió, a la espera la decisión de la Comisión de Nevada el papel de su organismo pasa por "apoyar incondicionalmente" a Golovkin porque "no tiene culpa de nada" y se ha encontrado sin la pelea que preparaba para el 5 de mayo.



El kazajo busca rival para subirse ese día al cuadrilátero y aprovechar su preparación, de momento sin nada cerrado.





"Es muy lamentable", afirmó Sulaimán. "Todo lo que hizo Golovkin fue entrenar para pelear el 5 de mayo. Este proceso de desgaste físico, de estar lejos de su mujer y de su hija que acaba de nacer, concentrado en defender su título mundial, se ha visto truncado y es verdaderamente injusto".



Por ello, añadió el presidente, "el CMB apoyará incondicionalmente lo que Golovkin decida hacer, siempre y cuando sea una pelea digna, sin riesgos para su rival. Vamos a apoyarle porque es lo justo".



"No puede ser", insistió, "que las comisiones de boxeo, las promotoras, los mánagers, las televisiones den la espalda a Golovkin. Él no ha hecho nada que no sea positivo".



El directivo sabe que "lo que todo el mundo opina es que 'Canelo' será suspendido por un periodo y que alcanzará a pelear contra Golovkin en septiembre".



"Pero todo es especulación. ¿Qué va a pasar el 5 en mayo? Eso determinará el futuro de esta revancha. A día de hoy no se sabe qué va a pasar con Golovkin el 5 de mayo ni con 'Canelo' para su futuro en el boxeo", opinó.