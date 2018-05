Jaime Munguía cierra fuerte su preparación

Por beIN BOXING

Con más de ocho semanas de intensa preparación el sólido prospecto tijuanense Jaime Munguía cerró las sesiones de sparring para su combate del sábado en Verona, Nueva York contra el campeón mundial Superwelter WBO Sadam Alí y afirmó estar más que listo para dar coronarse campeón.

Munguía hizo una preparación de 4 semanas en su natal Tijuana y las últimas cuatro en Azusa, California con el entrenador Robert Alcazar.

Munguía (28-0-0) y Ali (26-1-0) chocarán en el combate estelar de la velada que Golden Boy Promotions montará en el Turning Stone Resort & Casino de Verona, Nueva York.

El nacido en Tijuana, de apenas 21 años de edad, reemplazará a Liam "Beefy" Smith, ya que estaba programado para combatir ante Ali pero debido a complicaciones de salud a tan sólo tres semanas de la pelea abandonó el combate.

El poco tiempo con el que se le avisó a Munguía Escobedo de esta oportunidad titular no será un problema para él, pues tenía programado pelear en la cartelera #GGGMartirosyan.

"Llegaré en perfectas condiciones ya que iba a pelear el sábado en la función de Golovkin y traigo una gran preparación. Estoy muy contento y motivado por esta oportunidad y con muchas ganas de regalarle otro campeonato a México", comentó Munguía, quien hizo a tope los 12 rounds con tres sparrings distintos.

Para esta pelea Munguía se hizo de los servicios del experimentado entrenador Robert Alcázar, quien ha estado en la esquina de grandes peleadores como lo son Oscar De La Hoya, Jessie Vargas, Edwin Valero, entre otros.

"Me he acoplado muy bien con Robert, he aprendido bastante, a mí siempre me ha gustado trabajar fuerte y el me exige mucho, estoy muy a gusto, contento y satisfecho con la preparación con la que llegaremos mi entrenador y yo", aseguró el de Tijuana y agregó que en los siguientes días continuará con sus corridas, ejercicios de soltura y aparatos.

¨Cerramos fuerte, explosivos y con una excelente condición física en los siguientes días continuar con mis rutinas de corrida y de gimnasio, sin sparrings, lo del peso estamos en tiempo y forma sin preocupación alguna¨ señaló el joven retador.

Esta será la segunda presentación de Munguía en los Estados Unidos, el pasado mes de diciembre debutó en ese país cuando derrotó por nocaut técnico a Paul Valenzuela Jr. en Las Vegas, Nevada.