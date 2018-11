Maria C. Santoro

KTM vivió un domingo perfectos en el GP de Valencia, y es que tras las victorias de Can Oncu y Miguel Oliveira en Moto2 y Moto3 respectivamente, Pol Espargaró consiguió su primer podio en MotoGP, que a su vez se convirtió en el primer top 3 de la marca en la categoría reina.

El piloto español contaba en su palmarés con 44 podios, pero ninguno en la máxima categoría del Mundial de Motos, además de un titulo en Moto2 (2013).

El de Cataluña no ocultó la emoción, tras llegar al paddock no paró de llorar y en las declaraciones posteriores demostró mucha efusividad: “Suena irreal, llevo todo el año rodando con esta moto, intentandolo, he estado intentando dar lo máximo de mi para ganar cada carrera”.

Con esto termina la quinta temporada del menor de los hermanos Espargaró y el segundo año de la marca austriaca en MotoGP: Con una jornada histórica para ambos.