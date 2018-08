Maria C. Santoro

Ver a Santi Cazorla de titular en un partido oficial es sin lugar a duda lo mejor en este inicio de LaLiga, apartando el resultado final del encuentro, es un día para enmarcar para quienes amamos el fútbol, ¡vaya ejemplo de perseverancia y trabajo!.

Luego de haber recibido la noticia de que podría no caminar nunca más, dos años después ha vuelto a jugar un encuentro oficial y como titular, su magia volvió en el mismo hogar que lo vio crecer como futbolista, aunque hoy en día recibe otro nombre.

El Villarreal creyó en el, le dio la oportunidad de hacer la pretemporada y hoy en la primera fecha de la temporada demostró que Fernando Roig no se equivocó al ofrecerle un nuevo contrato, le inyectó magia al encuentro desde el inicio y nos regaló jugadas de nivel como si nunca hubiese dejado las canchas, de hecho su salida del encuentro pareció afectar al submarino que a pesar de arrancar el encuentro ganando cayó frente a la Real Sociedad.

A sus 33 años el campeón europeo jugó durante 73’ minutos y aseguró que: “Después de dos años parado, me ha costado un poco la segunda parte, pero es cuestión de ir cogiendo ritmo y por esa parte estoy satisfecho”, haciéndonos entender que no ha terminado su trabajo para seguir mejorando, Santi quiere volver a ser quien fue, y quiere seguir dando lo mejor de el a su fútbol amado.

Como ya he escrito en otras ocasiones, el asturiano nos ha dado una lección de vida inigualable, nos hace realmente creer que nada en esta vida es imposible y que solo es necesario tener las ganas de luchar por lo que queremos conseguir, pudo haberse despedido de las canchas y vivir tranquilo junto a su familia, pero decidió luchar y trabajar incansablemente para volver, para disfrutar una vez más del juego que tanto le ha dado y definitivamente para regalarnos más de su espectacular forma de jugar.

El muchacho que no tiene piernas malas al momento de definir un balón está de vuelta y hoy ha dado un mensaje contundente, no ha vuelto solo por volver, ha vuelto para dar lo mejor de si y para ayudar a los Groguets a conseguir buenos resultados en esta nueva campaña, además estoy segura que su trabajo no solo será dentro del campo, su motivación será clave dentro del vestuario del Estadio de la Cerámica y esto es algo que también lo debe tener muy presente Javier Calleja, quien no dudo en darle la titularidad.

Hoy toca una vez más darle gracias a Santi por tantas lecciones.