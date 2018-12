El trabajo premia al fútbol femenino de España

Maria C. Santoro

Es de conocimiento mundial lo grande que es hoy en día LaLiga española de fútbol en su rama masculina.

No obstante, la Liga Femenina Iberdrola no tiene la misma atención mediática, aunque hay que aplaudir lo que vienen haciendo en España para el crecimiento de este torneo.

Uno de los clubes que más esfuerzo pone en lograr condiciones igualitarias en sus equipos de los dos géneros es el Levante. Los valencianos son los únicos que por tercer año consecutivo abrirán el Estadio Ciutat de Valencia, hogar de la plantilla masculina, para un encuentro de su plantel femenino.



Si bien es cierto que otros clubes también lo han hecho anteriormente, solo los azulgranas lo han convertido en algo habitual.

Mediante un comunicado de prensa confirmaron que el encuentro de esta temporada será el derbi valenciano, contra el Valencia femenino; y lo denominaron el "Derbi de la igualdad”. También informaron que la entrada será gratuita, para un partido que “tendrá el mismo tratamiento que un partido de LaLiga Santander”, según el comunicado.

🙋‍♀️ ¡El #LevanteUDFemenino-@VCF_Femenino de la @LigaIberdrola se disputará en el Ciutat de València! #DerbiDeLaIgualdad



➕ Si eres abonado y vas al encuentro, te contará como asistencia



Más info: https://t.co/glXMLac1cu pic.twitter.com/HjjtEffXn1 — Levante UD Femenino (@LUDfemenino) November 28, 2018



Tal vez no todos comprendan la importancia de este tipo de actos, pero la realidad es que es un gran paso para el fútbol femenino en España, que de a poco viene creciendo y abriéndose un paso en Europa, clasificando su selección a los mundiales Sub17, sub20 y de mayores. Además de ser Campeonas actuales de Europa en la categoría sub 17 y sub 19

Esto sin dejar de mencionar lo importante que es el torneo ahora para las jugadores latinoamericanas, que han encontrado un nuevo destino donde se están convirtiendo en protagonistas, en esta temporada son 38 las que están viendo acción en los diferentes equipos de la Liga Iberdrola, siendo ahora mismo la “pichichi” del torneo la mexicana Charlyn Corral, precisamente jugadora del Levante.

🔝¡¡¡SOMOS CAMPEONAS DEL MUNDO!!! 🔝 ¡¡¡SIIIIIIIIII!!! ¡¡¡VAMOSSSSS!!! ¡¡¡SOMOS DE ORO!!!🥇



¡¡¡Esto es HIS-TÓ-RI-CO!!! ¡¡¡El mayor hito del fútbol femenino español!!!👏🏻



¡¡¡RT Y QUE SE ENTERE TODO EL MUNDO!!! #Campeonísimas



🇪🇸 - 🇲🇽 | 94' | 2-1 | #U17WWC | #TodasAporElMundial pic.twitter.com/VzIO8QpWhA — Selección Española Femenina de Fútbol (@SeFutbolFem) December 1, 2018



LaLiga ha ayudado al relanzamiento del fútbol femenino, en un país con una base muy amplia de seguidores para los hombres, pero que suele recordar a sus chicas solo cuando ganan. Ese nadar contra la corriente, traerá frutos y seguramente hará que el país ibérico coseche cada vez más espectaculares actuaciones, tales como las de este este domingo donde las niñas de la sub 17 se coronaron campeonas del mundo tras vencer a México.

Esperemos que otros países copien este trabajo y que cada vez más podamos ver a las jugadoras ser tratadas como lo merecen.