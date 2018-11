EFE

Un gol en el minuto 94 de Matteo Politano le dio este martes un triunfo por 1-0 a Italia contra Estados Unidos en un amistoso disputado en Genk (Bélgica) y amargó una sobresaliente prestación del meta norteamericano Ethan Horvath.

Tras disparar 19 veces a portería, chocar en cinco ocasiones claras ante Horvath y asustarse con la posible ventaja estadounidense de Walker Zimmerman, Politano culminó una gran acción coral y, con su primer gol con la selección italiana, acabó con la sequía goleadora "azzurra".



La diana del extremo del Inter de Milán desequilibró el encuentro ante unos Estados Unidos que, tras un partido de entrega y mucho sufrimiento, empezaban a saborear un punto de prestigio y que llevan ahora cuatro partidos sin conocer la victoria.



El seleccionador Dave Sarachan realizó diez cambios con respecto al once que perdió 3-0 contra Inglaterra el 15 de noviembre con Christian Pulisic como único confirmado, y alineó a un once que promediaba 22 años y 71 días de edad, el más bajo de la era moderna del conjunto norteamericano.

De esta forma, Politano le dio el triunfo a @azzurri ⚽

🇮🇹🆚🇺🇸https://t.co/8CHDLw1JXl — Univision Deportes (@UnivisionSports) November 20, 2018

Con nueve de once titulares menores de 23 años, Estados Unidos superaron su anterior récord de juventud, que se remontaba al duelo contra Bolivia del pasado mayo (22 años y 160 días).



Se enfrentaron a una Italia que también apostó por jóvenes, como el debutante Stefano Sensi o Federico Chiesa y Nicoló Barella, y que encaraba el choque con la necesidad de mejorar su acierto goleador, tras no conseguir marcar a Portugal pese a los 16 disparos realizados.



Sin embargo, la dinámica no cambió particularmente para unos "azzurri" que tuvieron más del 70 % de posesión, que concedieron apenas tres remates a portería a los estadounidense y que pese a crear mucho, veían el 0-0 en el luminoso hasta el tiempo añadido.



Para el seleccionado de Sarachan el mérito del momentáneo empate sin goles fue del meta Horvath, quien realizó unas grandes intervenciones a disparos de Chiesa (m.3), Leonardo Bonucci (m.39), Domenico Berardi (m.39) y Marco Verratti (m.44) en la primera mitad.



Empujada por los muchos italianos presentes en las gradas de Genk, una ciudad a la que emigraron muchos transalpinos desde 1900, Italia dominaba, aunque sin recoger el premio por sus esfuerzos.



El guión se repitió al comienzo de la reanudación, cuando Italia volvió a fallar una gran oportunidad con Kevin Lasagna (m.59), que perdonó la ventaja al enviar su remate contra Horvath. Un error más que estuvo a punto de pasarles factura a los "azzurri".



Cuatro minutos después, Kellyn Acosta colgó un gran centro al segundo poste y solo un gran parada de Sirigu evitó el gol de cabeza del zaguero del Los Angeles FC Walker Zimmerman.



Sin embargo, el susto no cambió la actitud de una Italia que lanzó también a Vincenzo Grifo, al joven delantero del Juventus Moise Kean, nacido en 2000 y a Politano, quien saltó al campo en el 88 cuando el partido iba encarrilado hacia un empate.



Un resultado que seguía sin moverse de nuevo por la gran jornada de Horvath, quien envió a córner un derechazo desde los 25 metros de Grifo y quien veía acercarse el 0-0 final hasta el 94, cuando Italia culminó su labor ofensiva con el anhelado 1-0.



Politano combinó con Verratti y Gagliardini y, tras entrar en el área, definió con la pierna derecha para romper el muro estadounidense y dar el triunfo a Italia.



Es una victoria que sube la moral "azzurra", aunque las dificultades a nivel de pegada siguen evidentes. Un gol tras disparar 35 veces a portería en los últimos dos partidos sigue manteniendo una alarma.