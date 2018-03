Juan Carlos Osorio tiene claro que deben mejorar

EFE



"Tenemos mucho por mejorar, tuvimos oportunidades pero no fuimos eficaces; la diferencia del partido fue en una pelota detenida, un penalti, y no le podemos dar a un rival de ese nivel un penalti de esa manera", señaló.



En un partido en el que dos de sus principales defensores, Néstor Araujo y Carlos Salcedo, salieron con lesiones graves, México perdió hoy 0-1 ante Croacia con un gol de Ivan Rakitic, en un duelo en el que los mexicanos jamás pudieron mostrar su mejor rostro.

"Hay muchas conclusiones a tomar. Con certeza, esto cambia por la gravedad de las dos lesiones. Hay que estar preparados para una eventualidad en caso de que ninguno de los dos pueda estar (en el Mundial)”: J.C. Osorio#SoyMéxico — Selección Nacional (@miseleccionmx) March 28, 2018



"No creamos situaciones de gol suficientes", señaló al referirse a otro aspecto a mejorar en los tres amistosos que le quedan al equipo y en los entrenamientos antes del Mundial en el que el equipo jugará en el grupo F ante Alemania, Corea y Suecia.



Al referirse a la lista de Rusia 2018, el estratega prefirió no hacer juicios sobre Araujo, con una lesión de rodilla, y Salcedo, lastimado en la clavícula, y se negó a descartarlos para el Mundial porque por ahora no hay un pronostico exacto de sus dolencias.

“La decision nuestra fue darle la oportunidad a tres jóvenes que son muy importantes en el presente y a futuro: @96govea, @Rpizarrot y @JH16of”: J.C. Osorio#SoyMéxico — Selección Nacional (@miseleccionmx) March 28, 2018



Osorio recordó que utilizó el amistoso ante Islandia el pasado viernes y el de hoy contra Croacia para probar a jugadores jóvenes y ahora le toca a sacar conclusiones con su cuerpo técnico.



Además de las importantes lesiones de Araujo y Salcedo, hoy Osorio debió sustituir a Diego Reyes, con una dolencia de isquiotibiales y antes no había tomado en cuenta el delantero Jesús Manuel Corona por una lesión de tobillo.



"Estamos muy tristes, ves esto fuera y crees que le sucede a otras selecciones, pero cuando te pasa es devastador", señaló.



Aunque confía en una rápida recuperación de sus jugadores, Osorio aceptó que está preparado para el caso de que los dos defensores no puedan estar.



El seleccionador repitió en estos días que tiene claros los nombres de la mayoría de los jugadores que llevará al Mundial aunque hay entre tres y cinco plazas en la que varias figuras se disputan un lugar con posibilidades parejas de ganarlo y su misión es seguirlos.



Antes del Mundial, México enfrentará el 28 de mayo a Gales, el 2 de junio se despedirá de su afición en el estadio Azteca con un duelo frente a Escocia y el 9 terminará su preparación contra Dinamarca.



México se ha clasificado a octavos de final en cada uno de los seis últimos Mundiales, pero jamás avanzó a la etapa de los ocho mejores, lo cual buscará conseguir Osorio el próximo verano en Rusia.