ไม่เหมือนโรนัลโด้!เปอตีต์อัดเมสซี่ไร้ภาวะการเป็นผู้นำ

เอ็มมานูเอล เปอตีต์ อดีตนักเตะบาร์เซโลน่า ชี้ว่า ลิโอเนล เมสซี่ ไม่ได้มีศักยภาพในการเป็นผู้นำเหมือนเช่น คริสเตียโน่ โรนัลโด้

เมสซี่ ต้องดิ้นรนอย่างหนักกับผลงานย่ำแย่ที่รัสเซีย 2018 กับอาร์เจนติน่าที่ส่อแววกระเด็นตกรอบแรกฟุตบอลโลก หลังโดนโครเอเชียทุบ 3-0 เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ก่อนหน้าในนัดแรกก็ได้แค่เสมอไอซ์แลนด์ 1-1 โดยที่สตาร์บาร์ซ่ายิงจุดโทษไม่เข้าด้วย

ขณะที่โรนัลโด้ยิงแฮตทริคในเกมพาโปรตุเกสไล่ตีเสมอสเปน 3-0 ก่อนที่จะมาโหม่งประตูชัยเฉือนชนะโมร็อกโก 1-0 นำเป็นดาวซัลโวของทัวร์นาเมนต์ และพาทีมฝอยทองฉลุยเข้ารอบ 16 ทีมน็อคเอาท์เรียบร้อย

สำหรับทีมฟ้าชาวยังพอมีโอกาสลุ้นเข้ารอบในนัดสุดท้ายของรอบแรก โดยต้องเอาชนะ ไนจีเรีย ให้ได้สถานเดียว และหวังว่า ไอซ์แลนด์ จะไม่ชนะ โครเอเชีย ที่ลอยตัวเข้ารอบไปแล้ว

เปอตีต์ อดีตมิดฟิลด์ทีมชาติฝรั่งเศส ที่เคยคว้าแชมป์โลกได้มาแล้วในปี 1998 แสดงความเห็นว่า เมสซี่ คือความผิดพลาดที่ไม่สามารถแสดงภาวะผู้นำแบกทีมเอาไว้ได้

"เขาไม่ได้เป็นผู้นำ เขาไม่มีเหมือนโรนัลโด้ในเรื่องนี้ เมสซี่เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดตลอดกาล แต่เขาต้องแสดงให้เห็นถึงความคิดที่ว่านั้น" เปอตีต์กล่าว

"เขาต้องการที่จะตื่นขึ้นมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยดีเหมือนกับบาร์เซโลน่า เขาเป็นนักเตะยอดเยี่ยม"

"เราได้เห็นมันในแชมเปี้ยน ลีกมาแล้ว เมื่อหลายสิ่งหลายอย่างไม่เข้าทางมากนัก เขาสามารถหายตัวไปในสนามได้"

"เขาไม่ได้อยู่ที่นั่นอีกต่อไป เขาไม่วิ่ง เขาเดินเล่น เขาไม่ได้กังวลเรื่องบอลว่าจะมาถึงเขาหรือไม่"

"ภาษากายของทั้งทีมก็แย่มาก ขาดความมั่นใจ ไม่ไว้วางใจกันและกัน แบบที่พวกเขามองมาผมไม่สามารถมองเห็นอาร์เจนติน่าที่มีสิทธิ์ผ่านเข้ารอบได้ในตอนนี้"

"มันน่าเสียดายถ้าพวกเขาไม่ได้เข้ารอบ เพราะเกมกับไอซ์แลนด์พวกเขาดูน่ากลัวมาก แต่กลับกลายเป็นตอนนี้ไม่มีแรงบันดาลใจ ไม่มีอะไรเลย"

"และโค้ชฮอร์เก้ ซัมเปาลีได้ทำข้อผิดพลาดมากมายตั้งแต่เริ่มต้นของการแข่งขัน ทั้งในการเลือกนักเตะ การเปลี่ยนตัว ทุกสิ่งอย่าง"

"คุณจดจำทีมอาร์เจนติน่ากับนักเตะที่ยิ่งใหญ่หลายต่อหลายคนในอดีตที่ผ่านมา แต่ทีมนี้จะห่างจากพวกเขาเหล่านั้น พวกเขาดูแย่มาก"