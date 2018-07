โควาซิชเผยเจ็บไม่หนักพร้อมช่วยโครแอตดวลเจ้าภาพ

มาเตโอ โควาซิช มิดฟิลด์ทีมชาติโครเอเชีย อัพเดตอาการบาดเจ็บที่ไหล่ว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยดี และน่าจะลงเล่นเกมรอบ 8 ทีมกับเจ้าภาพรัสเซียได้

โควาซิช เจ็บมาจากเกมฟุตบอลโลก รอบ 16 ทีม ที่ทีมตราหมากรุกดวลจุดโทษเอาชนะเดนมาร์กมาแบบดราม่า เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา

กองกลางจากเรอัล มาดริด ได้รับบาดเจ็บที่หัวไหล่จากจังหวะล้มกระแทกพื้น แต่เจ้าตัวได้แจ้งล่าสุดถือเป็นข่าวดีเพราะไม่น่าจะหนักมากนัก

The Real Madrid midfielder played out the clash – which his team won 3-2 on penalties after the 1-1 draw – despite hurting his shoulder in a fall.

"มันไม่เลวร้ายอย่างที่ดูเหมือนจะเป็น#iทุกอย่างราบรื่น" โควาซิซ โพสตใน Twitter เมื่อวันจันทร์

โครเอเชีย จะดวลกับเจ้าภาพ รัสเซีย ในรอบควอเตอร์ไฟน่อล ที่โซชิ ในวันเสาร์นี้