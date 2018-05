รัฐมนตรีกีฬาซาอุฯโพสต์ซาลาห์พักยาว 2 เดือนชวดบอลโลก

โมฮาเหม็ด ซาลาห์ จะต้องพัก 2 เดือนจากอาการบาดเจ็บที่ไหล่ ทำให้กัปตันทีมชาติอิยิปต์ชวดไปเตะฟุตบอลโลกโดยปริยาย โพสต์จากรัฐมนตรีกีฬาซาอุดิอาระเบีย

ซาลาห์ เจ็บจากการปะทะกับ เซร์กิโอ รามอส ในจังหวะถูกล็อกแขนแล้วล้มลงไหล่ซ้ายกระแทกพื้น ในเกมนัดชิงแชมเปี้ยนส์ ลีกที่ เรอัล มาดริด คว้าแชมป์ด้วยการเอาชนะ ลิเวอร์พูล 3-1 ที่เคียฟ เมื่อคืนวันเสาร์



ในการสัมภาษณ์หลังการแข่งขัน เยอร์เก้น คล็อปป์ กลัวว่า ซาลาห์ จะพลาดทัวร์นาเมนต์ รัสเซีย 2018 แต่สมาคมฟุตบอลอียิปต์ได้แถลงข่าว "มองในแง่ดี" ว่าสตาร์ของพวกเขาจะฟิตทันลงเล่นเกมประเดิมพบกับ อุรุกวัย ในวันที่15 มิ.ย.นี้

เตอร์กี อัล-ชีค ที่ออกมาโพสต์ในเรื่องนี้ มีบทบาทในการบริหาร รวมถึงเป็นประธานฝ่ายการกีฬาซาอุดีอาระเบียและเป็นประธานสหพันธ์กีฬาแห่งอิสลาม

เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วเขาเป็นประธานกิตติมศักดิ์ของสโมสรจากอียิปต์ อัล-อาลี และเข้าใจว่ามีการสนิทชิดเชื้อใกล้ชิดกับสมาคมฟุตบอลอียิปต์

อัล-ชีค ใช้โซเชี่ยงมีเดียส่งข้อความหนุน ซาลาห์ ก่อนเกมนัดชิง แต่หลังจากจบเกมเขาโพสต์เฟชบุคว่า ความฝันไปแข่งฟุตบอลโลกของแข้งวัย 25 ปีดับลงไปแล้ว ขัดแย้งกับวงในอย่างเป็ยทางการของสมาคมฟุตบอลมัมมี่

"กับความเศร้าใจครั้งใจ เป็นความเศร้าใจของชาวอาหรับที่นักเตะของเราอย่าง โมฮาเหม็ด ซาลาห์ ได้รับการยืนยันใว่าจะต้องพัก 2 เดือนจากอาการบาดเจ็บ ซึ่งหมายความว่าเขาจะพลาดการแข่งขันฟุตบอลโลก เราหวังว่าเขาจะหายกลับมาได้อย่างรวดเร็ว" ข้อความจากอัล-ชีค

ซาอุดิอาระเบีย อยู่ร่วมสายในฟุตบอลโลกกลุ่มเอกับ เจ้าภาพรัสเซีย,อุรุกวัย และ อียิปต์ และ อัล-ชีคื เคยสร้างเรื่องอื้อฉาวในเดือนมีนาคม ในเกมที่ ซาลาห์ ยิงประตูให้อียิปต์ในเกมอุ่นเครื่องกับโปรตุเกส

เขาทวีตว่ามันจะเป็นการดีที่ซูเปอร์สตาร์จะพลาดเกมฟุตบอลโลกรอบแรก ที่จะเตะกับซาอุดิอาระเบีย เมื่อถามถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นเขาตอบว่า

"เมื่อพูดถึงทวิตเตอร์ ผมพูดในฐานะแฟนลอฃ และไม่ใช่ในฐานะรัฐมนตรี" เขากล่าวกับ Four Four Two Arabia

"เมื่อผมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทีมซาอุดีอาระเบีย มันเป็นเพราะความตื่นเต้น ผมอาจจะทำผิดพลาด ผมอาจทำถูกต้อง และผมอาจจะใช้คำที่รุนแรง"

"แต่เมื่อพูดถึงโมฮาเหม็ด ซาลาห์ เขาเป็นนักเตะชาวอาหรับที่ยิ่งใหญ่ เป็นที่เชิดชูของชาวอาหรับ ผมเป็นแฟนบอลของเขา"

"แต่สิ่งที่ผมต้องการคือ หวังว่าเขาจะไม่ได้ลงเล่นกับทีมของเราในฟุตบอลโลก เพียงแค่นัดนี้นัดเดียวเท่านั้น"